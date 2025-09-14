Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Такие моменты игроки должны реализовывать»

Тренер запорожского «Металлурга» прокомментировал поражение в матче с «Черноморцем»

ФК Черноморец. Юрий Слабышев

В матче шестого тура Первой лиги «Черноморец» на своем поле принимал запорожский «Металлург». Одесский клуб одержал победу со счетом 3:0, забив все голы во втором тайме. Итог поединка подвел тренер «Металлурга» Юрий Слабышев.

«Поздравляю Черноморец с заслуженной победой. По игре начали неплохо, очень неплохой первый тайм. Почему-то во втором перешли на длинные передачи, хотя мы просили игроков продолжать играть в таком же стиле. Плохие выходы были из обороны, реализация хромает. С такими командами высококачественными, классными, как Черноморец, все же нужно свои моменты забивать. Полагаю, нам было бы немного легче, если бы забили в первом тайме. Очень неплохо складывалась игра. Но те три ошибки, через 10 минут пропустить три гола. Нельзя на таком уровне это делать.

Что помешало забить? Мастерство, я считаю мастерство. Там такие моменты были, которые игроки уровня Первой лиги должны реализовывать», – сказал Юрий Слабышев.

