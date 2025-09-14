Буяльский отметил капитанский юбилей

«Динамо» на матч с «Оболонью» (2:2) 70-й раз в истории вывел на поле Виталий Буяльский. Он стал 8-м футболистом киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 56 встреч в качестве капитана Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Впервые Буяльский надел капитанскую повязку 29 ноября 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Десной» в четвертьфинале Кубка Украины (2:0). В матчах под «присмотром» Виталия бело-синие одержали в общей сложности 47 побед, 14 встреч завершили вничью, 9 проиграли

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости