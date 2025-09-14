Буяльский отметил капитанский юбилей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 13:03 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:08
32-летний хавбек провел 70-й матч в качестве капитана «Динамо»

ФК Динамо

«Динамо» на матч с «Оболонью» (2:2) 70-й раз в истории вывел на поле Виталий Буяльский. Он стал 8-м футболистом киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 56 встреч в качестве капитана Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Впервые Буяльский надел капитанскую повязку 29 ноября 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Десной» в четвертьфинале Кубка Украины (2:0). В матчах под «присмотром» Виталия бело-синие одержали в общей сложности 47 побед, 14 встреч завершили вничью, 9 проиграли

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

152

18

6

61

237

2.

Сергей СИДОРЧУК

97

7

2

50

156

3.

Олег ЛУЖНЫЙ

108

23

-

22

153

4.

Александр ГОЛОВКО

80

15

-

30

125

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

74

20

2

18

114

6.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

63

5

-

17

85

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

48

6

1

21

76

8.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

56

3

1

10

70

9.

Олег ГУСЕВ

38

9

-

7

54

Виктор ЦЫГАНКОВ

42

3

1

8

54

Виталий Буяльский цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
