Буяльский отметил капитанский юбилей
32-летний хавбек провел 70-й матч в качестве капитана «Динамо»
«Динамо» на матч с «Оболонью» (2:2) 70-й раз в истории вывел на поле Виталий Буяльский. Он стал 8-м футболистом киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 56 встреч в качестве капитана Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.
Впервые Буяльский надел капитанскую повязку 29 ноября 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Десной» в четвертьфинале Кубка Украины (2:0). В матчах под «присмотром» Виталия бело-синие одержали в общей сложности 47 побед, 14 встреч завершили вничью, 9 проиграли
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
152
|
18
|
6
|
61
|
237
|
2.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
97
|
7
|
2
|
50
|
156
|
3.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
108
|
23
|
-
|
22
|
153
|
4.
|
Александр ГОЛОВКО
|
80
|
15
|
-
|
30
|
125
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
74
|
20
|
2
|
18
|
114
|
6.
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
63
|
5
|
-
|
17
|
85
|
7.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
48
|
6
|
1
|
21
|
76
|
8.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
56
|
3
|
1
|
10
|
70
|
9.
|
Олег ГУСЕВ
|
38
|
9
|
-
|
7
|
54
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
42
|
3
|
1
|
8
|
54
