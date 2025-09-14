ВИДЕО. Арда Туран отпустил футболиста Шахтера из-за особенной ситуации
У Педро Энрике хорошие новости
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран в интервью клубному TV рассказал о причине отсутствия защитника «горняков» Педро Энрике в матче против «Металлиста 1925».
Напомним, что матч завершился со счетом 1:1.
На вопрос Дарьи Бондарь об отсутствии Педро Энрике и Марлона наставник донетчан ответил:
«У Азеведо родился ребенок. Я очень рад за него, поздравляю его! Надеюсь, у них все будет хорошо в семье. Он скоро вернется, я дал ему разрешение из-за этой ситуации».
Пару месяцев назад Педро Энрике с женой опубликовали совместный фотосет, где запечатлена беременность.
