ВИДЕО. Арда Туран отпустил футболиста Шахтера из-за особенной ситуации

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран в интервью клубному TV рассказал о причине отсутствия защитника «горняков» Педро Энрике в матче против «Металлиста 1925».

Напомним, что матч завершился со счетом 1:1.

На вопрос Дарьи Бондарь об отсутствии Педро Энрике и Марлона наставник донетчан ответил:

«У Азеведо родился ребенок. Я очень рад за него, поздравляю его! Надеюсь, у них все будет хорошо в семье. Он скоро вернется, я дал ему разрешение из-за этой ситуации».

Пару месяцев назад Педро Энрике с женой опубликовали совместный фотосет, где запечатлена беременность.