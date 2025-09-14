Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
ВИДЕО. Арда Туран отпустил футболиста Шахтера из-за особенной ситуации

У Педро Энрике хорошие новости

ВИДЕО. Арда Туран отпустил футболиста Шахтера из-за особенной ситуации
Instagram. Арда Туран и Дарья Бондарь

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран в интервью клубному TV рассказал о причине отсутствия защитника «горняков» Педро Энрике в матче против «Металлиста 1925».

Напомним, что матч завершился со счетом 1:1.

На вопрос Дарьи Бондарь об отсутствии Педро Энрике и Марлона наставник донетчан ответил:

«У Азеведо родился ребенок. Я очень рад за него, поздравляю его! Надеюсь, у них все будет хорошо в семье. Он скоро вернется, я дал ему разрешение из-за этой ситуации».

Пару месяцев назад Педро Энрике с женой опубликовали совместный фотосет, где запечатлена беременность.

По теме:
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мы опустошены. Создали больше моментов, чем Шахтер»
Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»
