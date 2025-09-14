ФОТО. Жена Судакова шокировала новой фотосессией. 10 из 10
Елизавета Судакова предстала в неожиданном образе
Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова – Елизавета Судакова – поразила подписчиков новой фотосессией.
Беременная Судакова позирует в спортивном топе и расстегнутых джинсах с пиццей, чипсами и банкой Coca-Cola рядом, демонстрируя женственность и уверенность.
Поклонники назвали ее иконой стиля, отметив смелость и харизму образа.
Лиза доказала: беременность может быть не только про нежность, но и про силу и привлекательность.
