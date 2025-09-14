Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Жена Судакова шокировала новой фотосессией. 10 из 10

Елизавета Судакова предстала в неожиданном образе

ФОТО. Жена Судакова шокировала новой фотосессией. 10 из 10
Instagram. Елизавета Судакова

Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия СудаковаЕлизавета Судакова – поразила подписчиков новой фотосессией.

Беременная Судакова позирует в спортивном топе и расстегнутых джинсах с пиццей, чипсами и банкой Coca-Cola рядом, демонстрируя женственность и уверенность.

Поклонники назвали ее иконой стиля, отметив смелость и харизму образа.

Лиза доказала: беременность может быть не только про нежность, но и про силу и привлекательность.

Максим Лапченко Источник: Instagram
