  4. Ярмолюк выйдет в старте Брентфорда на матч четвертого тура АПЛ против Челси
Англия
13 сентября 2025, 21:11 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:52
145
0

Ярмолюк выйдет в старте Брентфорда на матч четвертого тура АПЛ против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

13 сентября состоится матч четвертого тура АПЛ 2025/26 между командами Брентфорд и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

За три тура Брентфорд набрал всего три очка, у Челси семь пунктов.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Челси

Егор Ярмолюк Брентфорд Челси Брентфорд - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

