Англия13 сентября 2025, 21:11 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:52
145
0
Ярмолюк выйдет в старте Брентфорда на матч четвертого тура АПЛ против Челси
Егор начнет встречу с первых минут, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву
13 сентября состоится матч четвертого тура АПЛ 2025/26 между командами Брентфорд и Челси.
Поединок пройдет на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.
За три тура Брентфорд набрал всего три очка, у Челси семь пунктов.
Читайте также:Брентфорд – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стартовые составы на матч Брентфорд – Челси
