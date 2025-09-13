Ярмолюк выйдет в старте Брентфорда на матч четвертого тура АПЛ против Челси

13 сентября состоится матч четвертого тура АПЛ 2025/26 между командами Брентфорд и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

За три тура Брентфорд набрал всего три очка, у Челси семь пунктов.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Челси