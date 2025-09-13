Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:40 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:44
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери

Эмоции после напряженного матча

ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
ФК Металлист 1925

По информации УПЛ-ТВ, после матча Металлист 1925 – Шахтер (1:1) игроки обеих команд в подтрибунном помещении стадиона в Житомире ругались с арбитром, что в итоге завершилось разбитой дверью.

Подробностей нет, но футболисты одной или обеих команд разбили дверное стекло.

Матч отметился двумя спорными моментами – пенальти в ворота харьковчан и гол Ивана Калюжного в конце встречи.

По теме:
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Металлист 1925 недоволен – заслужили обыграть Шахтер»
Металлист 1925 - Шахтер
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
DK2025
Я так думаю, что если разбили шлактеры, спорт уа все равно напишет, что это были игроки Металла. Свою священную корову, которая тебя КОРМИТ, не ругают.
SHN
Свиньи
