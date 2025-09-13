Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 20:40 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:44
2449
2
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
Эмоции после напряженного матча
По информации УПЛ-ТВ, после матча Металлист 1925 – Шахтер (1:1) игроки обеих команд в подтрибунном помещении стадиона в Житомире ругались с арбитром, что в итоге завершилось разбитой дверью.
Подробностей нет, но футболисты одной или обеих команд разбили дверное стекло.
Матч отметился двумя спорными моментами – пенальти в ворота харьковчан и гол Ивана Калюжного в конце встречи.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Я так думаю, что если разбили шлактеры, спорт уа все равно напишет, что это были игроки Металла. Свою священную корову, которая тебя КОРМИТ, не ругают.
Свиньи
