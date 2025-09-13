ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери

По информации УПЛ-ТВ, после матча Металлист 1925 – Шахтер (1:1) игроки обеих команд в подтрибунном помещении стадиона в Житомире ругались с арбитром, что в итоге завершилось разбитой дверью.

Подробностей нет, но футболисты одной или обеих команд разбили дверное стекло.

Матч отметился двумя спорными моментами – пенальти в ворота харьковчан и гол Ивана Калюжного в конце встречи.