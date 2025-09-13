Шовковский о первой потере очков в сезоне УПЛ: «Это футбол, бывает»

Тренер Динамо Александр Шовковский оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против Оболони, в котором соперник сравнял счет после стандарта в конце встречи.

«Если хотим побеждать, то нужно забивать голы и не допускать ошибки. У нас были шансы и в первом, и во втором тайме, чтобы спокойно все закончить».

«Но в конце допустили ошибку и пропустили после стандарта. Это футбол, такое бывает», – сказал Шовковский.

Динамо впервые в сезоне УПЛ потеряло очки.