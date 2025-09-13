Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский о первой потере очков в сезоне УПЛ: «Это футбол, бывает»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:13
1006
4

Шовковский о первой потере очков в сезоне УПЛ: «Это футбол, бывает»

Тренер киевлян дал комментарий после матча

13 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:13
1006
4
Шовковский о первой потере очков в сезоне УПЛ: «Это футбол, бывает»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Тренер Динамо Александр Шовковский оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против Оболони, в котором соперник сравнял счет после стандарта в конце встречи.

«Если хотим побеждать, то нужно забивать голы и не допускать ошибки. У нас были шансы и в первом, и во втором тайме, чтобы спокойно все закончить».

«Но в конце допустили ошибку и пропустили после стандарта. Это футбол, такое бывает», – сказал Шовковский.

Динамо впервые в сезоне УПЛ потеряло очки.

По теме:
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»

Хирн считает, что Джошуа всем все доказал

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Футбол | 13.09.2025, 20:44
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aludkevych
Який преЗюдент, такі й у нього тренюри - не було гри, немає гри, не буде гри!!!!
Ответить
+2
Перець
Пафосний тренер, боюсь що буде в лізі конференцій 
Ответить
+2
LexХХХ
Так само колись сказав і іспанський заробітчанин(Ребров)
Ответить
+2
COBA
З нашими тренерами видно працюють серйозні психологи і не за малі гроші. Вони все можуть виправдати. Нічия з аутсайдером - так буває. СЕРЙОЗНО? 
Ответить
+2
Популярные новости
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем