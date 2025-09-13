Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:13
Шовковский о первой потере очков в сезоне УПЛ: «Это футбол, бывает»
Тренер киевлян дал комментарий после матча
13 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:13
Тренер Динамо Александр Шовковский оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против Оболони, в котором соперник сравнял счет после стандарта в конце встречи.
«Если хотим побеждать, то нужно забивать голы и не допускать ошибки. У нас были шансы и в первом, и во втором тайме, чтобы спокойно все закончить».
«Но в конце допустили ошибку и пропустили после стандарта. Это футбол, такое бывает», – сказал Шовковский.
Динамо впервые в сезоне УПЛ потеряло очки.
Який преЗюдент, такі й у нього тренюри - не було гри, немає гри, не буде гри!!!!
Пафосний тренер, боюсь що буде в лізі конференцій
Так само колись сказав і іспанський заробітчанин(Ребров)
З нашими тренерами видно працюють серйозні психологи і не за малі гроші. Вони все можуть виправдати. Нічия з аутсайдером - так буває. СЕРЙОЗНО?
