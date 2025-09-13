Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 18:59 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:33
Игрок Динамо оценил фиаско в УПЛ и сказал, как команда приняла Бленуце

Волошин дал комментарий после игры

Игрок Динамо оценил фиаско в УПЛ и сказал, как команда приняла Бленуце
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Атакующий хавбек Динамо Назар Волошин прокомментировал ничью 2:2 в матче УПЛ против Оболони, а также то, как в команде приняли скандального новичка Владислава Бленуце.

Игрок отметился скандалом с пророссийскими постами в соцсетях.

«Не хватило концентрации и фарта, не знаю. Было много моментов, но ничего не реализовали и получили результат. Протест фанов против Бленуце? Конечно, ничего хорошего, когда игрок приехал к нам и репостил такое. Посмотрим, что будет дальше и как он себя буде вести».

«Общение? Я вчера с ним первый раз потренировался, поэтому еще не общались», – сказал Волошин.

Шовковский о первой потере очков в сезоне УПЛ: «Это футбол, бывает»
Волошин объяснил, почему Динамо не смогло победить Оболонь в дерби
Металлист 1925 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
