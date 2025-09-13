Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на ничью «Динамо» в матче пятого тура УПЛ против «Оболони» (2:2).

«Мы договаривались с ребятами о том, что мы должны делать на футбольном поле и как это делать. Но в первую очередь хочу сказать, что еще перед игрой увидел какой-то недонастрой и говорил об этом команде перед самым выходом на поле, перед началом игры. Но при всем при этом у нас сегодня были прекрасные возможности для того, чтобы забивать голы, мы должны были реализовывать эти моменты, но ошибки в принятии решений, а также ошибка, допущенная в обороне на одной из последних минут привели к тому к потере очень важных очков.

Планировать можно всё, что угодно, но футбол — игра непредсказуемая. К матчу готовились игроки, которые были в нашем распоряжении. Всегда говорю своим подопечным, что, выходя на поле, они должны показывать свой уровень и отвечать за него. Если вы этого не делаете, то будете смотреть со скамейки запасных, как это делают другие», – сказал Шовковский.