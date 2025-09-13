Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 18:23 | Обновлено 13 сентября 2025, 18:24
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони

Динамовцы сыграли вничью 2:2

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на ничью «Динамо» в матче пятого тура УПЛ против «Оболони» (2:2).

«Мы договаривались с ребятами о том, что мы должны делать на футбольном поле и как это делать. Но в первую очередь хочу сказать, что еще перед игрой увидел какой-то недонастрой и говорил об этом команде перед самым выходом на поле, перед началом игры. Но при всем при этом у нас сегодня были прекрасные возможности для того, чтобы забивать голы, мы должны были реализовывать эти моменты, но ошибки в принятии решений, а также ошибка, допущенная в обороне на одной из последних минут привели к тому к потере очень важных очков.

Планировать можно всё, что угодно, но футбол — игра непредсказуемая. К матчу готовились игроки, которые были в нашем распоряжении. Всегда говорю своим подопечным, что, выходя на поле, они должны показывать свой уровень и отвечать за него. Если вы этого не делаете, то будете смотреть со скамейки запасных, как это делают другие», – сказал Шовковский.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
Перець
Подякуй Біловару за 2 пропущених і надалі став в старті 
Ответить
+6
Ukraine
Недонастрій = недотренер
Ответить
+2
514839
Ну яка катастрофа? Динамо що, повинно всіх без проблем виносити в чемпіонаті, чи як? Зіграли внічию, все нормально, значить не все так погано в нашому чемпіонаті, - є хочь якась інтрига.
Ответить
+2
a.fedorenko1953
Спірт ЮА  у своєму репертуарі для дебілів. Як в  .... пу катастрофу ?   Вони , що у своєму бусику перекинулися?
Ответить
+2
Дмитро Маломуж
Зятьок🔥🔥🔥🔥
Ответить
+1
FootFoodBol
Молодняк U19  обыглал оболоньских сверстников 1-5. Видать ещё горят глаза у молодежи...
Ответить
+1
VIPsector1
Нічого не розумію… Голова на місці, кепка на голові, а напису ТРЕНЕР на кепці нема… Хто за це відповість, пане Суркіс?!
Ответить
+1
Iigor6583
Кривоногі тихоходи знову обк@калися, ну скільки можна? Пихаті піжони на чолі з фізруком...
Ответить
+1
ZANREGENT
У тебя есть 2 новых ЦЗ но играет Биловар. Где логика???
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
Михавки знову зганьбилися. Коуч  знову був в кепці, і як наслідок, втрата очок.
Ответить
0
Olekos59
Фізрук !!!
Кидай це грязне діло. Це не твоє.
Був непоганим воротарем, не лізь не в своє !!!
Ответить
0
kadaad .
Наконец-то подал в отставку????
Ответить
0
vovei
Ставит это бревнo( Короваева) в основу и хочет игру.
Ответить
-3
