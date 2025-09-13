Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Уверенность исчезла после 1:4». Орлов и Овчаренко – о парном матче
Кубок Дэвиса
13 сентября 2025, 16:44 |
181
0

«Уверенность исчезла после 1:4». Орлов и Овчаренко – о парном матче

Владислав и Александр высказались после парной игры в противостоянии с Доминиканой

13 сентября 2025, 16:44 |
181
0
«Уверенность исчезла после 1:4». Орлов и Овчаренко – о парном матче
ФТУ. Владислав Орлов и Александр Овчаренко

Украинские теннисистки Владислав Орлов и Александр Овчаренко высказались после выигранного парного матча в противостоянии Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики:

Александр Овчаренко: «Мне было очень трудно, потому что для меня это был первый матч в этом противостоянии, ведь вчера я не играл. Надо было сразу со старта играть хорошо и это было нелегко. Но я очень счастлив, что смог показать хороший теннис в паре. Моя задача сегодня состояла в том, чтобы показать мой лучший теннис и сделать все, что я мог на этот день».

Владислав Орлов: «Была уверенность перед игрой, но она исчезла после 1:4. Наши соперники очень быстро начали, безумно я бы сказал. Очень хорошо, что нам удалось отыграть сетболы при счете 3:5 и потом еще на тайбрейке. То есть я хочу сказать, что они играли безумно в первом сете, было непросто. Корт также тяжелый, уверенность исчезла, было много волнения. Но мы справились как команда. Выстояли первый сет и выиграли тайбрейк - это был ключевой момент».

Александр Овчаренко: «Мы говорили друг другу, что будем играть до конца каждый мяч. Даже когда счет был 5:3, 40:0. И мы сыграли все, что могли (смеется). И это хорошо».

Александр Овчаренко: «Физическое состояние? Я не тренировался одну неделю из-за удаления зуба мудрости. Он еще немножко болит, но все нормально. Когда я потренировался, то сказал, что смогу играть, все хорошо. Еще есть плечо, которое уже 2–3 года не могу отойти, но иногда лучше. Я очень много работал с нашими тренерами и чувствую себя намного лучше. Сегодня, я считаю, что подавал неплохо, только в одном гейме я сделал две двойные».

Об итогах недели в сборной

Александр Овчаренко: «Были ли какие-то негативные моменты? Я бы не сказал, что было что-то плохое. Все было хорошо, дружески, хорошие тренировки. Классная команда, как всегда. Нам очень повезло. Все было классно!»

Владислав Орлов: «У меня был один день тренировки и два дня – игровых. Это мой Кубок Дэвиса (смеется). Две победы, командная победа, все счастливы, почти все здоровы. Все хорошо, все классно! Слава Украине!»

По теме:
Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой
Кубок Дэвиса. Второй день определит финалистов. Германия уже решила задачу
Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!
Владислав Орлов Александр Овчаренко Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13 сентября 2025, 00:14 11
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте

У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча

Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Футбол | 12 сентября 2025, 19:48 4
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы

Команда получила признание после турнира, который состоялся в 1976 году

Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре
Теннис | 13.09.2025, 14:40
Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре
Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Футбол | 13.09.2025, 17:42
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13.09.2025, 04:02
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 75
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем