«Уверенность исчезла после 1:4». Орлов и Овчаренко – о парном матче

Украинские теннисистки Владислав Орлов и Александр Овчаренко высказались после выигранного парного матча в противостоянии Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики:

Александр Овчаренко: «Мне было очень трудно, потому что для меня это был первый матч в этом противостоянии, ведь вчера я не играл. Надо было сразу со старта играть хорошо и это было нелегко. Но я очень счастлив, что смог показать хороший теннис в паре. Моя задача сегодня состояла в том, чтобы показать мой лучший теннис и сделать все, что я мог на этот день».

Владислав Орлов: «Была уверенность перед игрой, но она исчезла после 1:4. Наши соперники очень быстро начали, безумно я бы сказал. Очень хорошо, что нам удалось отыграть сетболы при счете 3:5 и потом еще на тайбрейке. То есть я хочу сказать, что они играли безумно в первом сете, было непросто. Корт также тяжелый, уверенность исчезла, было много волнения. Но мы справились как команда. Выстояли первый сет и выиграли тайбрейк - это был ключевой момент».

Александр Овчаренко: «Мы говорили друг другу, что будем играть до конца каждый мяч. Даже когда счет был 5:3, 40:0. И мы сыграли все, что могли (смеется). И это хорошо».

Александр Овчаренко: «Физическое состояние? Я не тренировался одну неделю из-за удаления зуба мудрости. Он еще немножко болит, но все нормально. Когда я потренировался, то сказал, что смогу играть, все хорошо. Еще есть плечо, которое уже 2–3 года не могу отойти, но иногда лучше. Я очень много работал с нашими тренерами и чувствую себя намного лучше. Сегодня, я считаю, что подавал неплохо, только в одном гейме я сделал две двойные».

Об итогах недели в сборной

Александр Овчаренко: «Были ли какие-то негативные моменты? Я бы не сказал, что было что-то плохое. Все было хорошо, дружески, хорошие тренировки. Классная команда, как всегда. Нам очень повезло. Все было классно!»

Владислав Орлов: «У меня был один день тренировки и два дня – игровых. Это мой Кубок Дэвиса (смеется). Две победы, командная победа, все счастливы, почти все здоровы. Все хорошо, все классно! Слава Украине!»