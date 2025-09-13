Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Михавко забил в раздевалку. Динамо выиграло первый тайм
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 17:05 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:41
ВИДЕО. Михавко забил в раздевалку. Динамо выиграло первый тайм

Чемпионы Украины быстро пришли в себя после пропущенного гола

ФК Динамо Киев

Три гола в первом тайме увидели болельщики матча 5-го тура УПЛ между киевскими клубами «Оболонь» и «Динамо».

На 25-й минуте открыл счет Александр Караваев, а уже на 40-й Иван Нестеренко сравнял его.

Но на перерыв команды не пошли с ничьей, ведь на 44-й минуте «динамовцы» усилиями Михавко снова вышли вперед.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Оболонь - Динамо Тарас Михавко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
