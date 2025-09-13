ВИДЕО. Михавко забил в раздевалку. Динамо выиграло первый тайм

Три гола в первом тайме увидели болельщики матча 5-го тура УПЛ между киевскими клубами «Оболонь» и «Динамо».

На 25-й минуте открыл счет Александр Караваев, а уже на 40-й Иван Нестеренко сравнял его.

Но на перерыв команды не пошли с ничьей, ведь на 44-й минуте «динамовцы» усилиями Михавко снова вышли вперед.