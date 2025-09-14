Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?

«ПСЖ» – лучший клуб Европы. Финал ЛЧ был сыгран относительно недавно, поэтому утверждать что-то другое пока рано. То есть парижский клуб уже на самой вершине. И сейчас у него есть 2 возможных пути: пытаться изо всех сил сохранить достигнутое или немного рискнуть и попробовать сделать еще лучше, стать еще сильнее. Я не сторонник решений «не ломай то, что работает», поэтому мне приятно, что «ПСЖ» летом выбрал именно второй вариант развития, трансферы на вход в основную обойму это доказывают. Но на этом ничего не закончено. В финале КЧМ мы увидели, что французов можно победить. Да, «Челси» для этого пришлось провести идеальный матч в защите, а Мареске выдать свой лучший тренерский перформанс в карьере – но великан был повержен. Стало быть, у «ПСЖ» все-таки есть определенные проблемы, которые было бы неплохо решить. Очевидно, на это нужно время. Но сезон длинный...

На прошлой неделе дети пошли в школу. Энрике уже давно не маленький мальчик, поэтому не пошел, но все же получил свое домашнее задание. Этот текст – о проблемах парижан и задачах, которые попытается решить их тренер в течение сезона. Если сможет, то «ПСЖ» снова выиграет все.

Защита футболистов от критики

«ПСЖ» годами был большой командой. Одной из лучших в Европе по составу, одним из фаворитов ЛЧ. Но никогда не был единоличным лидером в таких рейтингах. Всегда среди топов, но ни разу не над всеми ними. А сейчас ситуация именно такая. Потому что были успешные и ЛЧ, и КЧМ, и вообще весь сезон. Даже придраться не к чему, потому что столичные выиграли все турниры на внутренней арене и играли, вполне возможно, в самый яркий и абсолютно точно лучший футбол в Европе. Но с большой силой, как говорил классик дядя Бен, приходит большая ответственность... Теперь на «ПСЖ» точно будут смотреть под микроскопом. Каждое поражение в чемпионате будет сопровождаться яростной критикой, каждая неудача в Европе будет привлекать внимание. Многие люди ждут, пока команда проиграет.

Это нормально для «Реала» или «Барселоны». И для «Баварии». Для «Манчестер Сити» последних лет. Но не для «ПСЖ». Он никогда не был главной звездой этого футбольного ток-шоу. А справится ли он с давлением? Футболистов будут критиковать в соцсетях и, возможно, в повседневной жизни. На игроков будет направлено больше камер. Их победы будут восприниматься публикой как нечто обыденное, зато поражения – как нечто, о чем нужно говорить, писать, кричать. «ПСЖ» точно справится? Здесь на первый план должен выйти талант Энрике как оратора. Он будет целый сезон успокаивать журналистов на пресс-конференциях и в комментариях для СМИ: будет говорить, что нужно доверять процессу, подчеркивать недавнюю победу в ЛЧ, указывать, что игра была хорошая, пусть результат и не пришел и т.д.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако главное: будет защищать игроков. Скажет, что не они сделали что-то не так, а он недостаточно их подготовил. Или скажет «мы допустили ошибки» вместо «Забарный привез пенальти». Просто сейчас тем, кого будут критиковать больше всего при первой же возможности, выглядит Шевалье. Если не начнет спасать в ЛЧ уже осенью, то все вспомнят о том, почему и как ушел Доннарумма. И никого не будут волновать выступления Шевалье в чемпионате и даже то, что решение о прощании с итальянцем принимал абсолютно точно не он. Критика выглядит неизбежной. И ошибки тоже, потому что Шевалье – крутой, но против топ-команд каждые 2 недели не играл, тем более в плей-офф ЛЧ. Он что-то да привезет. И вот тогда включится Энрике. Защитит от критики и скажет вратарю, что ничего плохого не случилось. Если нет – команда останется без сильного кипера вообще.

Поиск мотивации на матчи Л1

«ПСЖ» выиграет чемпионат Франции. Потому что просто не имеет конкурентов. Команда вошла в сезон после чуть более десятка дней с начала тренировок – очень поздно. Результат – 3 победы в 3 турах. «Марсель» и «Монако» имели полноценную подготовку к сезону, но уже успели проиграть. Другие команды прошлого розыгрыша на финише изо всех сил отдавали друг другу четвертое место – они не претенденты на титул. «ПСЖ» может играть вторым составом в лиге всю осень, и норм: в Л1 матчи будет выигрывать для него и Ли Кан Ин. Проблема же не в этом. Во-первых, в тонусе. Если парижские футболисты не будут играть на своем максимуме (ну хотя бы на 80%) в чемпионате, то не смогут выжать из себя этот же максимум в ЛЧ. Потому что не будут готовы, ведь обычно такого не делают.

В прошлом сезоне Энрике нашел способ заставить футболистов играть в чемпионате на максимальной самоотдаче. Не знаю, как именно, но могу предположить, что действие было не одно. Что-то говорил футболистам. Проводил такую ротацию, что лучшим игроком по матчам в старте стал Барколя, но и тот имел только 27 выходов на поле с первых минут, а не 34/34, как в некоторых других командах. Проводил замечательные тактические занятия. Но первые туры нового сезона показали, что этого недостаточно. Сначала «ПСЖ» едва-едва победил «Нант» и «Анже» (по 1:0) – ок, просто не в форме, бывает. Но потом пропустил 3 от «Тулузы» (6:3). Пару мячей получил в свои ворота уже в концовке при преимуществе в 5 голов: футболисты бросили играть. Тревожный звоночек. Далее может быть равнодушие и ожидание дуэлей в ЛЧ.

Во-вторых, рекорд. Энрике еще в прошлом сезоне говорил, что «ПСЖ» хочет не проиграть ни одного поединка в чемпионате за игровой год. И впервые французы уступили только в 31 туре, когда, да, все вопросы о чемпионстве были сняты, но в день, когда Энрике использовал почти на 100% основной состав. ЛЧ в разгаре, но Луис не дает лучшим отдыха. Потому что «Ницца» – тяжелый соперник. Его нельзя обвинить в нежелании выигрывать матчи в Л1. Он хочет это делать даже тогда, когда это необязательно. Он хотел этот рекорд. Но «ПСЖ» все-таки проиграл и его не получил. Поэтому в истории Л1 до сих пор нет команды, которая бы прошла всю дистанцию в чемпионате без поражений вообще. Если Энрике настроен укрепить свои позиции в истории дивизиона и «ПСЖ», то попытается снова достичь максимального результата. Но для этого ему придется уговорить футболистов не бросать играть. Даже при счете 6:1 на табло.

Больше опций в атаке

За счет чего «Челси» обыграл «ПСЖ»? Если коротко: благодаря подготовке Марески. Тот хорошо смотрел поединки парижан в сезоне, поэтому знал, как их сдержать. И сдержал: «приклеил» к Хакими Нету, насытил центр поля футболистами, которые эффективны в первую очередь в игре без мяча, сказал защитникам подниматься за Дембеле настолько высоко, насколько нужно, и так далее. Победа в финале – это выигранная тактическая дуэль Мареской. Из-за того, что «ПСЖ» оказался слишком предсказуемым. Просто некоторые команды и тренеры не могли этим воспользоваться, а «Челси» смог. Если так, то такой трюк однажды могут выполнить и другие: состав «синих» точно не топ-1 в мире, Мареска как будто бы не самый умный тренер современности. В таком случае Энрике нужны новые варианты. Такие, которые позволили бы команде забить, когда все, что работает обычно, перестает функционировать.

Из очевидного: можно попробовать давать больше работы Мендешу впереди. Позиции и роли Хакими и португальца на их флангах, когда команда атакует, не тождественны. Марокканец больше подключается, имеет возможность создавать гораздо больше. Его количество ожидаемых голов и ассистов в чемпионате Франции прошлого сезона в полтора раза выше, он лучше партнера по количеству ударов и пасов под удары. Более ли талантлив Хакими в нападении? Да. Он полезнее в атаке, чем Мендеш. Но мы видели португальца, который забивает и ассистирует, в плей-офф ЛЧ предыдущего сезона. В любой другой команде он имел бы важную роль впереди. Однако в Париже нет. Было бы хорошо, если бы опция привлечь Мендеша к атаке, когда фланг Хакими «не работает», была доступна. Это не единственное решение по улучшению, но самое красноречивое: у Энрике есть кадровый ресурс. Нужно «просто» его использовать.

Борьба с травмами

В предыдущем сезоне «ПСЖ» везло. В плей-офф ЛЧ всегда играли лучшие. Даже Дембеле, который иногда получал повреждения, оперативно возвращался, выходил со скамейки запасных и оформлял голевые действия. Хорошая работа клубных врачей и тренера по физической подготовке? Безусловно. Но даже они не могут исключить повреждения из уравнения вообще. Когда-нибудь кто-то травмируется. В «ПСЖ» уже травмировались: речь о Дуэ и Дембеле, которые уехали в сборные, но вернутся в футбол только через полтора месяца. Не так критично, потому что титулы не выигрываются в сентябре-октябре, но очень возвращает к реальности: травм не избежать. Особенно на дистанции больше, чем сезон. Если их вообще не было раньше, то теперь они придут. Хорошо, если будут делать это по очереди и не весной.

В течение плей-офф предыдущего сезона ЛЧ Энрике мог выставлять на поле лучших. Поэтому все работало, команда играла в топ-футбол и выиграла турнир. Но что будет, когда не будет такой возможности? Когда будет вынужден ставить на поле не самых сильных, а доступных? Сейчас нет Дембеле и Дуэ, поэтому очевидный кандидат на позицию в центре нападения – Рамуш. Замечательно для чемпионата Франции, ведь Гонсалу – топовая «девятка». Однако «ПСЖ» играет в футбол без классического форварда, поэтому в ЛЧ с португальцем на острие будет страдать. Он не поможет разогнать атаку и не будет активно вовлечен в пасовую игру. Энрике так не любит, у него даже вратарь, как видите, обязан хорошо делать передачи. Но других вариантов пока нет. Из-за травм. Таких ситуаций будет больше.

В решающих раундах плей-офф ЛЧ «сектант» Энрике доказал, что готов отойти от своей «религии». Но немного, совсем ненадолго. С «Арсеналом» были проигрыши по владению, на определенных отрезках – серьезные. Там же была установка для Доннаруммы не пасовать коротко – а выбивать вперед. Вряд ли Энрике понравилось, когда его команда играла так, но он был готов. Потому что это уже полуфинал ЛЧ – можно потерпеть 90 минут, а потом продать Джиджи. Но когда вмешаются повреждения, придется адаптироваться больше и чаще. Готов ли Энрике отдать мяч уже в 1/8 финала? А если вдруг выход из-под прессинга не будет удаваться, скажет ли он уже Шевалье не играть в короткий пас? Поставит ли на острие Рамуша или сделает «девятку», например, из Кварацхелии? Луису придется искать варианты и ответы. Если проявит себя как тренер, умеющий адаптироваться к обстоятельствам, все будет хорошо.

Тяжелый календарь в ЛЧ

«ПСЖ» должен быть в плей-офф хотя бы потому, что для этого будет достаточно набрать 10-11 очков за 8 матчей, а некоторые из оппонентов – кризисные. Но календарь – самый тяжелый среди всех клубов. Снова. И мы уже видели, чем это может обернуться: на матч с «Ман Сити» (4:2) в 7 туре прошлого сезона «ПСЖ» выходил как на такой, в котором не может проиграть, потому что тогда вылет очень вероятен. «Аталанта», «Барселона», «Байер», «Бавария», «Тоттенхэм», «Атлетик», «Спортинг», «Ньюкасл» – соперники команды на этапе лиги. Здесь можно нафантазировать себе потерю очков в любом матче. А что, если эти потери снова произойдут с самого начала? Ничья с итальянцами, поражение от «Барселоны» и «Баварии» – и вот уже «ПСЖ» вынужден выигрывать хотя бы раз у «Атлетика» или «Ньюкасла» – крайне крепких команд. В прошлом году в такой ситуации удалось выжить.

Но удастся ли теперь? Если все будет сводиться к последним поединкам, то многое может пойти не так. Кто-то травмируется. Исчезнет реализация. Оппонент выдаст матч жизни, потому что ему тоже нужно. «ПСЖ» обязан играть в плей-офф, но если провалит старт, то рискует не попасть в топ-24. Кстати, в предыдущем сезоне парижане подходили к финальным турам с недостатком очков вместе с «Ман Сити», причем именно к «горожанам» было приковано наибольшее внимание, именно их критиковали больше всего. Потому что они были лучшими раньше. Теперь лучший – «ПСЖ». Давление будет сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы не знаем точно, насколько ментально сильны французы в таких ситуациях, потому что раньше они в них не попадали. А еще тяжелый календарь в ЛЧ – это лишние матчи в плей-офф и больше минут для лидеров. Накопленную усталость никто не отменял.

Смена лидеров

Она кажется необходимой. Лучший в центре поля в прошлом сезоне – Витинья. Невеш – более техничный и, возможно, больше подходит для сценариев, где «ПСЖ» не имеет владения в 50+%, но его вклад в игру парижан на дистанции просто был меньше. Был. Но теперь должен стать больше. Если кто-то вдруг забыл, то для парня тот сезон был первым в топ-клубе. Он только адаптировался. Должен прибавить. Уже прибавил и оформил хет-трик в Лиге 1 – достижение, которое поддается далеко не всем центральным полузащитникам в карьере. А он еще и оформил самый красивый на моей памяти, аж 2 гола – ударами через себя. Невеш заявляет этим, что он должен быть если не лидером команды, то лидером центра поля. Быть там главным. Будет иметь большую роль, более важную. А Витинья уже на грани, он играет в лучший свой футбол в карьере: а точно может больше и еще? Если есть сомнения, то очевидное решение – делать большую ставку на Невеша.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Маркиньос уже немолодой, а Энрике между молодостью и опытом в Париже стабильно выбирает первое. Поэтому на его замену был куплен Забарный. Очевидно, что прямо сейчас в больших матчах должен играть бразилец, потому что его опыт – более богатый. Меньше шансов, что провалится. Но через год «ПСЖ» будет расставаться с Маркиньосом, поэтому давать время Забарному – необходимость. Еще и потому, что за него заплатили очень много денег. Это понимает и тренер. Энрике уже несколько раз хвалил Забарного, поэтому понятно: украинец будет получать в команде все большую и большую роль с течением времени, если не случится форс-мажоров. Но как понять, когда наступит момент выбрать именно Илью? А как донести Маркиньосу, что ему после победы в ЛЧ нужно сидеть на скамейке запасных под недавним игроком «Борнмута»? Ответит действиями Энрике.

Мендеш доказал в плей-офф ЛЧ, что ставить все на Хакими не стоит. Пачо должен стать лидером обороны не только по защитным действиям, но и ментальным. На время, пока нет Дембеле и Дуэ, должен получить больше времени и большую роль в атаке Рамуш. И он заслужил это, потому что кто еще из топ-нападающих так спокойно сидит на скамейке запасных? Момент для того, чтобы несколько сменить акценты в игре команды, либо уже наступил, либо наступит в течение сезона. И тогда Энрике должен отреагировать. На решающие матчи ЛЧ весной в идеале должен выйти с Забарным в центре защиты, Невешем в роли лидера центра поля, планом Б в виде подключений к атаке Мендеша и других функций в моменте для Хакими. Возможно, даже без Дембеле в основе, который очень крут, но вообще-то чередует хорошие сезоны с посредственными: а что, если этот не будет для него успешным? Придется искать нового лидера впереди.

Может ли «ПСЖ» снова выиграть ЛЧ, если Энрике не решит все эти задачи? Да, потому что состав команды – один из сильнейших в Европе, а некоторые футболисты, типа Невеша и Дуэ, неизбежно спрогрессируют и заиграют даже лучше, чем в успешном сезоне 24/25. Но «ПСЖ» Энрике – это не об игроках, которые выигрывают для тебя матчи, а о команде, которая побеждает. Для тренера, который меняет Доннарумму на Шевалье после такой весны, принципиально, КАК ИМЕННО побеждать. Хочется, чтобы по итогам сезона «ПСЖ» и Энрике остались самими собой, ведь это слишком крутая команда с претензией на место в истории: было бы обидно потерять ее после всего лишь одного топ-сезона. Чтобы остались, Луису придется работать. Много. Потому что даже лучшие картины нуждаются в реставрации.