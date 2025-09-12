Разработчик известных спортивных игр EA Sports представил рейтинги игроков донецкого «Шахтера» в новой футбольной игре FC26.

Самый высокий рейтинг среди всех игроков «горняков» получил центральный защитник Николай Матвиенко – его уровень оценен в 77.

Также футбольный симулятор оценил Артема Бондаренко на 77, однако в отличие от Матвиенко, полузащитник получил другую золотую карточку.

В тройку золотых карточек вошел Валерий Бондарь с рейтингом 75.

Также футбольный симулятор показал карточки футболистов киевского «Динамо».

Украинцы в тренде. Футбольная игра опубликовала рейтинги игроков Шахтера