Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наказание снято. УЕФА удовлетворила апелляцию Барселоны в отношении Флика
Лига чемпионов
12 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:42
118
0

Наказание снято. УЕФА удовлетворила апелляцию Барселоны в отношении Флика

Ханс и ассистент Маркус Зорг были наказаны за свое поведение

12 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:42
118
0
Наказание снято. УЕФА удовлетворила апелляцию Барселоны в отношении Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Каталонская «Барселона» обжаловала дисквалификацию главного тренера Ханси Флика и его помощника Маркуса Зорга.

УЕФА частично удовлетворила апелляцию «сине-гранатовых», сняв ограничения со специалистов.

Флик вместе с Зоргом будут присутствовать на тренерской скамейке во время матча первого тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла», но есть нюанс. Оба специалиста в течение игрового года будут находиться под наблюдением.

В случае недопустимого поведения, которое нарушит регламент, Ганс и Маркус будут наказаны.

В прошлом сезоне после гостевого полуфинального матча против «Интера» обоих тренеров «Барселоны» дисквалифицировали за их реакцию на судейство.

По теме:
Чемпион мира и экс-игрок Металлиста: «За что меня дисквалифицировали?»
Левандовски является рекордсменом по количеству голов против бывших команд
Звезды Барселоны чуть не подрались на тренировке. Флик вмешался
Ханс-Дитер Флик Барселона УЕФА Лига чемпионов Интер Милан дисквалификация
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 3
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11 сентября 2025, 18:17 38
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»

Артем рассказал, почему покинул клуб

Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Футбол | 12.09.2025, 17:32
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12.09.2025, 05:15
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Футбол | 12.09.2025, 16:30
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 18
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 7
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 4
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 23
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем