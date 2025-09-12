Наказание снято. УЕФА удовлетворила апелляцию Барселоны в отношении Флика
Ханс и ассистент Маркус Зорг были наказаны за свое поведение
Каталонская «Барселона» обжаловала дисквалификацию главного тренера Ханси Флика и его помощника Маркуса Зорга.
УЕФА частично удовлетворила апелляцию «сине-гранатовых», сняв ограничения со специалистов.
Флик вместе с Зоргом будут присутствовать на тренерской скамейке во время матча первого тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла», но есть нюанс. Оба специалиста в течение игрового года будут находиться под наблюдением.
В случае недопустимого поведения, которое нарушит регламент, Ганс и Маркус будут наказаны.
В прошлом сезоне после гостевого полуфинального матча против «Интера» обоих тренеров «Барселоны» дисквалифицировали за их реакцию на судейство.
