В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Переход состоялся на правах годовой аренды.

На пресс-конференции перед игрой с лондонским «Арсеналом» новый главный тренер «лесников» Ангелос Постекоглу заявил, что против «канониров» не сможет сыграть «Шевченко», ведь он принадлежит лондонскому клубу.

Очевидно, Анже имел в виду Александра Зинченко, но оговорился, перепутав его с легендарным и узнаваемым во всем мире Андреем Шевченко.

