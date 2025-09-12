Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 сентября 2025, 13:33
Александра Олейникова – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Любляне

Александра Олейникова – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

12 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Германии Моны Бартель (WTA 220). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Вальтерт – Хвалиньска. Ориентировочное время начала матча – 15:15 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Кайи Юван, либо против Амариссы Тот.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Мона Бартель Александра Олейникова смотреть онлайн WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
