Александра Олейникова – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Любляне
12 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Германии Моны Бартель (WTA 220). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Вальтерт – Хвалиньска. Ориентировочное время начала матча – 15:15 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Кайи Юван, либо против Амариссы Тот.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав уверенно одолел Роберто Сида Саберви в первой игре противостояния Кубка Дэвиса
Александр ставит на американца