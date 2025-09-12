Александра Олейникова – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Германии Моны Бартель (WTA 220). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Вальтерт – Хвалиньска. Ориентировочное время начала матча – 15:15 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Кайи Юван, либо против Амариссы Тот.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА