Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Опытный экс-игрок Шахтера и сборной Украины не договорился с Кудровкой
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 21:43 | Обновлено 11 сентября 2025, 22:15
Опытный экс-игрок Шахтера и сборной Украины не договорился с Кудровкой

Богдан Бутко все еще находится в поисках нового клуба

ФК Черноморец. Богдан Бутко (справа)

34-летний бывший защитник Шахтера и сборной Украины Богдан Бутко находится в поисках нового клуба.

Недавно Бутко не договорился с «Кудровкой». Новичок УПЛ предложил ему самые высокие финансовые условия в команде.

Однако опытный футболист хотел зарплату не ниже той, что получал в одесском «Черноморце».

Стороны не сошлись в условиях, и на данный момент Бутко остается без клуба.

Бутко выступал за команды Шахтер Донецк, Волынь Луцк, Ильичевец Мариуполь, Амкар Пермь, Лех Познань, Эрзурумспор, Заря Луганск, Черноморец Одесса.

Богдан сыграл за сборную Украины 33 матча в период с 2011 по 2019 год, без забитых голов. принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016.

Богдан Бутко Кудровка трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Степанов Источник: Telegram
