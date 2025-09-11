Опытный экс-игрок Шахтера и сборной Украины не договорился с Кудровкой

34-летний бывший защитник Шахтера и сборной Украины Богдан Бутко находится в поисках нового клуба.

Недавно Бутко не договорился с «Кудровкой». Новичок УПЛ предложил ему самые высокие финансовые условия в команде.

Однако опытный футболист хотел зарплату не ниже той, что получал в одесском «Черноморце».

Стороны не сошлись в условиях, и на данный момент Бутко остается без клуба.

Бутко выступал за команды Шахтер Донецк, Волынь Луцк, Ильичевец Мариуполь, Амкар Пермь, Лех Познань, Эрзурумспор, Заря Луганск, Черноморец Одесса.

Богдан сыграл за сборную Украины 33 матча в период с 2011 по 2019 год, без забитых голов. принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016.