Известный экс-футболист сборной Украины попрощался с Черноморцем

Защитник одесского «Черноморца», бывший игрок сборной Украины Богдан Бутко сообщил в своих социальных сетях, что покидает состав «моряков»:

«Дорогие друзья, болельщики и люди с большим черно-синим сердцем. Хотел бы в первую очередь поблагодарить вас за теплый прием, однако, к сожалению, мое время подошло к концу в таком прекрасном городе, как Одесса. Во-вторых, хочу извиниться перед вами за результат и игру команды, поскольку я был капитаном, поэтому все же ответственность ложилась и на меня в определенной степени.

Очень досадно и грустно, что так сложилось, но жизнь продолжается. Приятно видеть вас на трибунах. Надеюсь и верю, что команда как можно скорее вернется в высший дивизион. Частица моей души навсегда останется с «Черноморцем», – написал Бутко.

33-летний футболист перебрался в Одессу в июле прошлого года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 провел 25 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. «Черноморец» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.