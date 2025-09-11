Евролига. Женская сборная Украины перестреляла Италию и вышла в полуфинал

Женская национальная сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в розыгрыше Суперфинала Евролиги, обыграв сборную Италии (4:2)

В стартовом периоде шла равная борьба, в которой соперницы больше думали о защите, чем об атакующих действиях.

А вот в начале второй 12-минутки наши девушки открыли счет. Ударом с близкого расстояния отличилась Анна Прокопенко. На 17-й минуте Анастасия Терех отважилась на удар от собственных ворот, и мяч рикошетом от песка оставил не у дел голкипера итальянок – 2:0. Впрочем, под занавес периода хозяйки соревнований смогли отыграться. Сначала после подачи углового отличилась Грета Адами, а затем Меланья Пиза протолкнула мяч мимо нашего голкипера в борьбе у ворот – 2:2.

В третьем периоде на 32-й минуте Анна Шульга первой успела на добивание после мощного удара Ирины Дубицкой. А за минуту до финального свистка позиционная ошибка итальянок привела к тому, что Шульга оформила дубль – 4:2 в итоге. Девушкам Юрия Клименко удалось перестрелять итальянок.

Победа сборной Украины, сразу выведшая сине-желтых в полуфинал турнира. Вместе с ней от группы В там сыграет Испания. Завтрашний матч между испанками и украинками лишь окончательно распределит места в нашей тройке.

Евролига-2025. Суперфинал. Женщины

Украина - Италия - 4:2

Голы: Прокопенко (14), Терех (17), Шульга (32, 35) — Адами (23), Пиза (24).

Украина: Терех, Костюк, Клипаченко, Дубицкая, Бавзенюк, Скибина, Юрасова, Шульга, Дячук, Прокопенко, Квач, Юзвенко.

Италия: Дилеттузо, Галлони, Привитера, Ильяно, Конти, Пиза, Веккьоне, Адами, Оливьери, Феррацца, Вельо, Чиккарелли.