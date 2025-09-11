Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сын Роналдиньо нашел новый клуб в Англии
Англия
11 сентября 2025, 19:34 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:35
434
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сын Роналдиньо нашел новый клуб в Англии

Жоау Мендеш подписал контракт с «Халлом»

11 сентября 2025, 19:34 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:35
434
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Роналдиньо нашел новый клуб в Англии
Халл Сити. Жоау Мендеш

Бразильский вингер Жоау Мендеш подписал контракт с «Халлом». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение между 20-летним футболистом и представителем Чемпионшипа рассчитано на 1 сезон. Жоау будет выступать з команду U-21.

Жоау Мендеш является сыном легендарного Роналдиньо.

Последним клубом Жоау Мендеш был «Бернли», который он покинул летом 2025 года. За 5 матчей в составе молодежной команды «Бернли» в прошлом сезоне бразилец отличился 1 голом и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Роналдиньо высказал о Поле Скоулзе.

По теме:
Бывший игрок Ман Сити попал под стражу за мошенничество
Эриксен уступает только Кейну и Мусиале в интересном рейтинге
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Халл Сити Жоау Мендеш трансферы Бернли Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Роналдиньо
Даниил Кирияка Источник: ФК Халл Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
Футбол | 11 сентября 2025, 15:08 8
Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные

Лед тронулся после смены тренера

Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Футбол | 11 сентября 2025, 13:13 1
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина

Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11.09.2025, 11:45
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Футбол | 11.09.2025, 19:59
Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 3
Футбол
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
09.09.2025, 17:07
Снукер
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем