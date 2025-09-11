ОФИЦИАЛЬНО. Сын Роналдиньо нашел новый клуб в Англии

Бразильский вингер Жоау Мендеш подписал контракт с «Халлом». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение между 20-летним футболистом и представителем Чемпионшипа рассчитано на 1 сезон. Жоау будет выступать з команду U-21.

Жоау Мендеш является сыном легендарного Роналдиньо.

Последним клубом Жоау Мендеш был «Бернли», который он покинул летом 2025 года. За 5 матчей в составе молодежной команды «Бернли» в прошлом сезоне бразилец отличился 1 голом и 2 голевыми передачами.

