ОФИЦИАЛЬНО. Сын Роналдиньо нашел новый клуб в Англии
Жоау Мендеш подписал контракт с «Халлом»
Бразильский вингер Жоау Мендеш подписал контракт с «Халлом». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Соглашение между 20-летним футболистом и представителем Чемпионшипа рассчитано на 1 сезон. Жоау будет выступать з команду U-21.
Жоау Мендеш является сыном легендарного Роналдиньо.
Последним клубом Жоау Мендеш был «Бернли», который он покинул летом 2025 года. За 5 матчей в составе молодежной команды «Бернли» в прошлом сезоне бразилец отличился 1 голом и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Роналдиньо высказал о Поле Скоулзе.
We are delighted to announce the signing of exciting winger João Mendes to the Under-21s. ✍️— Hull City Academy (@HullCityAcademy) September 11, 2025
Welcome to Hull, João! 🇧🇷
➡️ https://t.co/uLNkvTiLHZ#hcafc #hcafcU21 pic.twitter.com/K1ah974sqQ
