Рух требует компенсацию. Польский клуб «забыл» расплатиться за трансфер

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий подтвердил, что трансфер Виталия Романа в польскую «Лехию» сорвался. Функционер удивлен тому, как ведет себе клуб соседнего чемпионата.

Стороны согласовали переход за 700 тысяч евро, но теперь львовский клуб ожидает возвращение игрока и требует компенсацию в 100 тысяч евро.

О контакте с польским клубом: «Владимир Бербека – агент ФИФА, он представляет интересы Виталия Романа. Владимир Евгеньевич обратился в «Рух» и сообщил об интересе к Виталию со стороны гданьской «Лехии». «Лехия» сделала первое предложение по игроку, но оно финансово не удовлетворила «Рух». Мы считали, что Виталий Роман стоит дороже, обсудили все вопросы, назвали «Лехию» сумму, за которую были готовы отпустить своего футболиста. Также сообщили игроку, что отпустим его, если польская сторона согласится с нашими условиями. Через некоторое время «Лехия» повторно обратилась в «Рух» по аренде Виталия Романа за 350 тысяч евро с обязательством выкупить игрока после завершения сезона еще за 350 тысяч евро, то есть суммарно за своего защитника «Рух» получил бы 700 тысяч евро двумя платежами. Конечно, мы хотели бы получить больше, но клуб пошел навстречу игроку, который хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Сам футболист был доволен, когда узнал, что клубы договорились о его переходе.

Соглашение: «Согласно условиям трансферного контракта, последней датой, когда «Лехия» была обязана произвести платеж, это 8 сентября – даты, когда в Польше закрывалось трансферное окно. Если бы этого не произошло, то «Рух» потерял бы возможность продать Виталия Романа в другой клуб, поэтому игрок оставался бы в «Рухе», а «Лехия» не могла бы заявить его. Следовательно, в соглашении с «Лехией» была прописана штрафная санкция за невыполнение условий договора в размере 100 тысяч евро. Мы говорим об этом 11 сентября, и «Лехия» не перечислила деньги ни за аренду игрока, ни в качестве штрафных санкций. «Рух» писал официальное письмо польской стороне, предупреждал и напоминал о контрактных обязательствах. То же самое делал и Владимир Бербека, контактировавший непосредственно с президентом и спортивным директором «Лехии». Виталий Роман тоже общался с руководством клуба и ему постоянно говорили, что вопрос решается, все будет хорошо, но дело ничем так и не закончилось. Пока Виталий еще находится в Польше, ведь он подписал контракт с «Лехией» и польская сторона уверяет его, что он должен подождать.

В моей практике еще не было такого прецедента, чтобы клубы договорились между собой о трансфере, игрок уже заключил контракт и находился в расположении новой команды, но она в свою очередь не заплатила за него средства. «Лехия» не предоставила никаких гарантий, что выплатит средства согласно договоренностям. Контакт польского клуба с агентом нерегулярный, ведь руководство «Лехии» через раз отвечает на звонки и сообщения, а с «Рухом» они вообще не выходят на связь. Это неприемлемо в современном европейском футболе. «Лехия» ведет себя непрофессионально и не уважает интересы игрока и стороны, с которой вела переговоры.

Что дальше: «Виталий Роман ждет встречи с руководством «Лехии». Игрок уже арендовал жилье в Гданьске, заключил контракт с клубом, за свои деньги добирался в Польшу и перевез туда свою девушку, отдал документы. Сам Виталий тоже неприятно удивлен поведением «Лехии» и не ожидал такой непрофессионализма. Мы ждем расторжения контракта игрока с «Лехией». Как только это произойдет, Виталий Роман вернется в расположение «Руха» – он наш футболист, находящийся в заявке клуба на этот сезон. Собственно, понимая риски, мы не отзаявляли Виталия в первый транш за аренду футболиста, который клуб так и не получил – все это было прописано в соглашении с «Лехией». Реноме этого клуба подтолкнуло нас к ответным действиям, чтобы «Рух» мог подстраховать себя в случае срыва трансфера и получить соответствующие средства. К сожалению, наши опасения сбылись и сейчас мы ожидаем выплату штрафных санкций польским клубом.

После закрытия трансферного окна «Рух» направил официальное письмо «Лехии», что клуб не сдержал договоренностей. Мы требуем скорейшего возвращения нашего футболиста и в 10-дневный срок выплатить компенсацию за несоблюдение условий перехода игрока. Если этого не произойдет, то «Рух» будет обращаться в соответствующие органы в ФИФА и УЕФА, чтобы добиться желаемого и наказать «Лехию» за их непрофессионализм.