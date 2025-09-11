ФОТО. «Еще один шаг к возвращению». Шахтер – про Эгиналду
Бразильский вингер продолжает восстановление от травмы
Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки в польском Кракове без игроков национальных сборных.
Бразильский вингер Эгиналду продолжает восстанавливаться от травмы, но, похоже, постепенно возвращается к тренировкам на поле.
В сезоне 2025/26 Эгиналду провел 4 матча в составе «Шахтера», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.
