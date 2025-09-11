Легенда Динамо: «Все хотят отставки Реброва, но поможет ли это?»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 10:11 |
Иван Яремчук высказался о результатах национальной сборной Украины

Сергей Ребров

Легендарный полузащитник киевского «Динамо» Иван Яремчук поддержал наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва, критикуемого после неудачного старта квалификации на чемпионат мира.

– После вчерашней ничьей в адрес сборной Украины выплеснулась большая волна критики. Что вы думаете по этому поводу?

- Когда нет результата, то все стремятся к отставке главного тренера. Кто же захочет менять тренера, когда есть результат и команда играет, когда все у нее хорошо? Но если нехорошо, то и звучит критика, что нет игры и нет очков. Ведь очевидно, что пока мы не справляемся с поставленной задачей. А будет ли работать Ребров или кто-нибудь другой, думаю, ничего не поменяется.

На поле играют футболисты, а не тренеры. Тренер может рассказывать и показывать, как против того или иного соперника следует играть. Может правильно говорить, понимая все нюансы как бывший игрок как наставник.

А на поле есть футболисты, принимающие решение посекундно, в зависимости от данной ситуации. Вот скажите: что мешало забить в ворота сборной Франции в стартовом матче, когда мяч попал в штангу? Немного точнее – и все! Вот Судаков забил Азербайджану, но, к сожалению, победный счет не удержали, – сказал Иван.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

Олег Вахоцкий
Alexs
Допоможе! Футболісти задумаються, що вони не святі. А тренери зрозуміють , що треба давати результат. Цікаво - чи є в контракті Реброва пункт : якщо не виконав завдання  то зарплата в нуль?
Mamay
О вже пішли пияки динамівські, ше хто там на зарплаті в федерації 😂😂😂
