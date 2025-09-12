Мудрик продолжает терять позиции в Челси. Проблема не в допинге

Вингер английского «Челси» Михаил Мудрик продолжает терять свои позиции в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лондонской команды. На данный момент украинский вингер отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

После завершения трансферного окна и приобретения новых футболистов украинец вылетел из первой десятки и теперь занимает 13-е место с годовой зарплатой в шесть миллионов евро в год.

Летом состав «Челси» пополнили три игрока, которые будут зарабатывать больше, чем Мудрик: английский вингер Джейми Гиттенс (6,5 млн евро), нидерландский защитник Йоррел Хато (7,2 млн евро) и бразильский форвард Жоао Педро (7,6 млн евро).

Самым высокооплачиваемым игроком «Челси» на данный момент является англичанин Рахим Стерлинг, который зарабатывает 19,6 млн евро в год.

В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября прошлого года в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.