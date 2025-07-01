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  4. Вариантов нет? Мудрику посоветовали признать вину в употреблении допинга
Англия
01 июля 2025, 10:01 |
2113
2

Вариантов нет? Мудрику посоветовали признать вину в употреблении допинга

Спортивный юрист Юрий Юрченко считает, что у футболиста осталось не так много вариантов

01 июля 2025, 10:01 |
2113
2
Вариантов нет? Мудрику посоветовали признать вину в употреблении допинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Юрий Юрченко прокомментировал ситуацию, в которую попал вингер английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик:

«Если проба В положительная, то это по сути исключает нарушения со стороны лаборатории и порядка забора. И одновременно свидетельствует о нарушении антидопинговых правил WADA со стороны футболиста. Это еще означает, что Мудрик не шел на сотрудничество, поэтому рассмотрение дела максимально затянулось. Однако он максимально убежден в случайности попадания допинга в его организм.

Если нет прямых доказательств случайности попадания допинга в организм (это могло бы уменьшить дисквалификацию), то логичнее признать вину. И следует сотрудничать с органами, чтобы помочь выявить виновных лиц в попадании допинга в организм и привлечь виновных к ответственности. Также это позволит сделать невозможным повторение аналогичных случаев в будущем как с Мудриком, так и с другими футболистами», – уверен Юрченко.

По информации английской прессы, обе пробы показали одинаковый результат и наличие допинга в крови Михаила. В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Юрий Юрченко допинг дисквалификация
Николай Титюк Источник
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Комментарии 2
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mini.f
Мудрик ни при каких раскладах не сдаст врачей сборной ( я ни на минуту не сомневаюсь, что именно они пичкали его допингом, в английской команде такие вещи не проходят), и не признается, что допинг принимал самостоятельно, у него нет мозгов признаться честно... А с такими упоротыми разговор короткий - бан и ищи себе другое применение в другой сфере существования... Судьба его незавидна - образования нет, от слова совсем, он развращен гламурной жизнью, деньги никогда не считал, жить по средствам не научен, Q на уровне 50, а может и меньше, так что даже в управдомы не возьмут, 100 процентово. Если не сопьется с корешами, то считайте - повезло... 
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-2
Xvalenok03
Если признаться, что употреблял наркоту, то давно б простили.
А допинг....
Такое не прощают.
Не прощают если даже не употреблял его.
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-2
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