Вариантов нет? Мудрику посоветовали признать вину в употреблении допинга

Спортивный юрист Юрий Юрченко прокомментировал ситуацию, в которую попал вингер английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик:

«Если проба В положительная, то это по сути исключает нарушения со стороны лаборатории и порядка забора. И одновременно свидетельствует о нарушении антидопинговых правил WADA со стороны футболиста. Это еще означает, что Мудрик не шел на сотрудничество, поэтому рассмотрение дела максимально затянулось. Однако он максимально убежден в случайности попадания допинга в его организм.

Если нет прямых доказательств случайности попадания допинга в организм (это могло бы уменьшить дисквалификацию), то логичнее признать вину. И следует сотрудничать с органами, чтобы помочь выявить виновных лиц в попадании допинга в организм и привлечь виновных к ответственности. Также это позволит сделать невозможным повторение аналогичных случаев в будущем как с Мудриком, так и с другими футболистами», – уверен Юрченко.

По информации английской прессы, обе пробы показали одинаковый результат и наличие допинга в крови Михаила. В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.