Украина. Премьер лига10 сентября 2025, 22:53 | Обновлено 10 сентября 2025, 23:02
114
0
Волк месяца. Назван лучший игрок Полесья в июле-августе
Александр Назаренко признан лучшим в житомирской команде за месяц
Определен лучший игрок житомирского «Полесья» в июле-августе.
Хавбек волков Александр Назаренко стал лучшим игроком месяца «Полесья» по версии болельщиков.
Назаренко отыграл 10 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом, а также 4 раза становился «волком матча».
Результаты голосования за лучшего игрока Полесья в июле-августе:
- 1. 🥇 Александр Назаренко – 37%
- 2. 🥈 Александр Андриевский – 29%
- 3. 🥉 Борис Крушинский – 23%
