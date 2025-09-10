Волк месяца. Назван лучший игрок Полесья в июле-августе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 22:53 | Обновлено 10 сентября 2025, 23:02
Александр Назаренко признан лучшим в житомирской команде за месяц

ФК Полесье. Александр Назаренко

Определен лучший игрок житомирского «Полесья» в июле-августе.

Хавбек волков Александр Назаренко стал лучшим игроком месяца «Полесья» по версии болельщиков.

Назаренко отыграл 10 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом, а также 4 раза становился «волком матча».

Результаты голосования за лучшего игрока Полесья в июле-августе:

  • 1. 🥇 Александр Назаренко – 37%
  • 2. 🥈 Александр Андриевский – 29%
  • 3. 🥉 Борис Крушинский – 23%

Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Борис Крушинский Александр Андриевский
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
