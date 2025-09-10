Волк месяца. Назван лучший игрок Полесья в июле-августе

Определен лучший игрок житомирского «Полесья» в июле-августе.

Хавбек волков Александр Назаренко стал лучшим игроком месяца «Полесья» по версии болельщиков.

Назаренко отыграл 10 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом, а также 4 раза становился «волком матча».

Результаты голосования за лучшего игрока Полесья в июле-августе: