Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Мадридцы надеются на прогресс Фран Гонсалеса
Мадридский «Реал» готовит потенциальную замену стартового вратаря в клубе.
По информации источника The Athletic, у руководства «королевского клуба» есть большие надежды, что молодой испанский вратарь Фран Гонсалес в недалеком будущем станет главным кандидатом на место в старте команды.
В этом сезоне Гонсалес для игровой практики отправлен во вторую команду «бланкос» – «Катсилью».
Фран Гонсалес регулярно тренировался и попадал в заявку «бланкос» при Карло Анчелотти. Вратарь даже сыграл за основную команду в прошлом сезоне.
