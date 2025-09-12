Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Испания
Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря

Мадридцы надеются на прогресс Фран Гонсалеса

Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

Мадридский «Реал» готовит потенциальную замену стартового вратаря в клубе.

По информации источника The Athletic, у руководства «королевского клуба» есть большие надежды, что молодой испанский вратарь Фран Гонсалес в недалеком будущем станет главным кандидатом на место в старте команды.

В этом сезоне Гонсалес для игровой практики отправлен во вторую команду «бланкос» – «Катсилью».

Фран Гонсалес регулярно тренировался и попадал в заявку «бланкос» при Карло Анчелотти. Вратарь даже сыграл за основную команду в прошлом сезоне.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Фран Гонсалес Тибо Куртуа Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
