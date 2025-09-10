Другие новости10 сентября 2025, 19:04 | Обновлено 10 сентября 2025, 19:05
ВИДЕО. Бывшая девушка звезды Реала впечатлила всех на гольф-поле
Лаура Селия блистает после расставания с Беллингемом
Модель Лаура Селия, которую ранее связывали с полузащитником «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом, снова покорила поклонников.
Она появилась на гольф-поле в белом платье на тонких бретелях, сочетая элегантность и спортивный шарм.
Солнечный свет в волосах и нежная улыбка подчеркнули феноменальную красоту Лауры.
Новый пост в Instagram сразу вызвал волну восторга.
