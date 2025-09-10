ВИДЕО. Бывшая девушка звезды Реала впечатлила всех на гольф-поле

Модель Лаура Селия, которую ранее связывали с полузащитником «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом, снова покорила поклонников.

Она появилась на гольф-поле в белом платье на тонких бретелях, сочетая элегантность и спортивный шарм.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Солнечный свет в волосах и нежная улыбка подчеркнули феноменальную красоту Лауры.

Новый пост в Instagram сразу вызвал волну восторга.