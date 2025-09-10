Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 19:04 | Обновлено 10 сентября 2025, 19:05
ВИДЕО. Бывшая девушка звезды Реала впечатлила всех на гольф-поле

Лаура Селия блистает после расставания с Беллингемом

Instagram. Лаура Селия

Модель Лаура Селия, которую ранее связывали с полузащитником «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом, снова покорила поклонников.

Она появилась на гольф-поле в белом платье на тонких бретелях, сочетая элегантность и спортивный шарм.

Солнечный свет в волосах и нежная улыбка подчеркнули феноменальную красоту Лауры.

Новый пост в Instagram сразу вызвал волну восторга.

