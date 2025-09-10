ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм вернул в команду известного вратаря

Клуб АПЛ Вест Хэм объявил о возвращении в команду вратаря Лукаша Фабиански, который покинул лондонцев по итогам минувшего сезона.

Фабиански получил контракт до конца нынешнего чемпионата. 40-летний игрок выступал за лондонцев с 2018 года и провел 195 матчей.

Основным вратарем Вест Хэма в сезоне пока является Мадс Хермансен. Вест Хэм после трех туров набрал 3 очка и идет в таблице чемпионата Англии на 16-й позиции.