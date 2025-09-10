Англия10 сентября 2025, 19:15 | Обновлено 10 сентября 2025, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм вернул в команду известного вратаря
Фабиански вернулся в лондонскую команду
Клуб АПЛ Вест Хэм объявил о возвращении в команду вратаря Лукаша Фабиански, который покинул лондонцев по итогам минувшего сезона.
Фабиански получил контракт до конца нынешнего чемпионата. 40-летний игрок выступал за лондонцев с 2018 года и провел 195 матчей.
Основным вратарем Вест Хэма в сезоне пока является Мадс Хермансен. Вест Хэм после трех туров набрал 3 очка и идет в таблице чемпионата Англии на 16-й позиции.
Back in Claret and Blue 🧤 pic.twitter.com/pLMeykDi83— West Ham United (@WestHam) September 10, 2025
