ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминиканой в Кубке Дэвиса
Матчевое противостояние команд состоится 12–13 сентября Анталии, Турция
Мужская сборная Украины по теннису проводит подготовку к матчевому противостоянию Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканы.
Федерация тенниса Украины поделилась фотографиями с тренировки парней. Встречи состоятся 12–13 сентября в Анталии, Турция.
У сине-желтых в заявке Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Владислав Орлов. За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини.
