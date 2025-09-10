ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминиканой в Кубке Дэвиса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
10 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 10 сентября 2025, 17:31
Матчевое противостояние команд состоится 12–13 сентября Анталии, Турция

ФТУ

Мужская сборная Украины по теннису проводит подготовку к матчевому противостоянию Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканы.

Федерация тенниса Украины поделилась фотографиями с тренировки парней. Встречи состоятся 12–13 сентября в Анталии, Турция.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

У сине-желтых в заявке Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Владислав Орлов. За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини.

По теме:
В Галифаксе протесты. Матч Кубка Дэвиса Канада – Израиль пройдет без фанов
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
Александр Овчаренко Алексей Крутых Вячеслав Белинский Владислав Орлов
Даниил Агарков Sport.ua
