ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминиканой в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису проводит подготовку к матчевому противостоянию Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканы.

Федерация тенниса Украины поделилась фотографиями с тренировки парней. Встречи состоятся 12–13 сентября в Анталии, Турция.

У сине-желтых в заявке Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Владислав Орлов. За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини.

