Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 16:50 |
Сборная Англии уже более десяти часов не пропускает в официальных матчах

Не принимались во внимание товарищеские матчи

Сборная Англии уже более десяти часов не пропускает в официальных матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.

Сборная Англии уже 7 матчей или более 10 часов не пропускает голы в официальных соревнованиях (не считая товарищеские матчи).

Последний раз англичане пропускали гол еще в октябре прошлого года от сборной Финляндии.

Победная серия сборной Англии без пропущенных мячей в официальных соревнованиях

  • ЧМ (квалификация): Сербия – Англия – 0:5
  • ЧМ (квалификация): Англия – Андорра – 2:0
  • ЧМ (квалификация): Андорра – Англия – 0:1
  • ЧМ (квалификация): Англия – Латвия – 3:0
  • ЧМ (квалификация): Англия – Албания – 2:0
  • ЛН: Англия – Ирландия – 5:0
  • ЛН: Греция – Англия – 0:3

Во всех семи матчах ворота сборной Англии защищал Джордан Пикфорд.

сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Джордан Пикфорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
