Сборная Англии уже более десяти часов не пропускает в официальных матчах

В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.

Сборная Англии уже 7 матчей или более 10 часов не пропускает голы в официальных соревнованиях (не считая товарищеские матчи).

Последний раз англичане пропускали гол еще в октябре прошлого года от сборной Финляндии.

Победная серия сборной Англии без пропущенных мячей в официальных соревнованиях

ЧМ (квалификация): Сербия – Англия – 0:5

ЧМ (квалификация): Англия – Андорра – 2:0

ЧМ (квалификация): Андорра – Англия – 0:1

ЧМ (квалификация): Англия – Латвия – 3:0

ЧМ (квалификация): Англия – Албания – 2:0

ЛН: Англия – Ирландия – 5:0

ЛН: Греция – Англия – 0:3

Во всех семи матчах ворота сборной Англии защищал Джордан Пикфорд.