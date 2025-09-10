Сборная Англии уже более десяти часов не пропускает в официальных матчах
Не принимались во внимание товарищеские матчи
В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.
Сборная Англии уже 7 матчей или более 10 часов не пропускает голы в официальных соревнованиях (не считая товарищеские матчи).
Последний раз англичане пропускали гол еще в октябре прошлого года от сборной Финляндии.
Победная серия сборной Англии без пропущенных мячей в официальных соревнованиях
- ЧМ (квалификация): Сербия – Англия – 0:5
- ЧМ (квалификация): Англия – Андорра – 2:0
- ЧМ (квалификация): Андорра – Англия – 0:1
- ЧМ (квалификация): Англия – Латвия – 3:0
- ЧМ (квалификация): Англия – Албания – 2:0
- ЛН: Англия – Ирландия – 5:0
- ЛН: Греция – Англия – 0:3
Во всех семи матчах ворота сборной Англии защищал Джордан Пикфорд.
England have now gone over 10 hours without conceding a competitive goal 🧱 pic.twitter.com/OjcDt7hnIZ— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 9, 2025
