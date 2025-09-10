Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Бразилии обновила собственные антирекорды в квалификации к ЧМ
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 15:44 |
Сборная Бразилии обновила собственные антирекорды в квалификации к ЧМ

Проигрыш от Боливии стал уже шестым для них в отборе

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Бразилия проиграла на выезде Боливии со счетом 1:0.

Бразильцы завершили квалификационный турнир на 5-м месте, что является их худшим показателем в истории. До этого худшим показателем было 3-е место в отборе к чемпионату мира 2002 года.

Это поражение стало уже 6-м для Бразилии в этом отборе, что является худшим результатом среди всех сборных, которые квалифицировались к мундиалю. Парагвай, Колумбия, Аргентина и Уругвай имеют по 4 поражения, Эквадор – только 2!

Также антирекордом для Бразилии стало количество набранных очков в турнире – только 28. До этого худшим результатом были 30 очков в квалификации к чемпионату мира 2002 года.

сборная Бразилии по футболу сборная Боливии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика антирекорд
