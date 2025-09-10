Сборная Бразилии обновила собственные антирекорды в квалификации к ЧМ
Проигрыш от Боливии стал уже шестым для них в отборе
В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Бразилия проиграла на выезде Боливии со счетом 1:0.
Бразильцы завершили квалификационный турнир на 5-м месте, что является их худшим показателем в истории. До этого худшим показателем было 3-е место в отборе к чемпионату мира 2002 года.
Это поражение стало уже 6-м для Бразилии в этом отборе, что является худшим результатом среди всех сборных, которые квалифицировались к мундиалю. Парагвай, Колумбия, Аргентина и Уругвай имеют по 4 поражения, Эквадор – только 2!
Также антирекордом для Бразилии стало количество набранных очков в турнире – только 28. До этого худшим результатом были 30 очков в квалификации к чемпионату мира 2002 года.
🇧🇷⚠️ | HISTÓRICO!— Noite de Copa (@Noitedecopa) September 10, 2025
ESSA É A PIOR CAMPANHA DA HISTÓRIA!
O Brasil terminou as Eliminatórias em 5° lugar, sua pior posição desde que o formato por pontos corridos foi criado.
📉 Até então, o pior desempenho havia sido em 2002, quando ficou em 3°.
📰 Noite de Copa | Dep. de… pic.twitter.com/gAX9WZRDbv
Mais derrotas nas Eliminatórias Sul-Americanas entre as seleções classificadas para a Copa de 2026:— R10 Score (@R10Score) September 10, 2025
🇧🇷 Brasil: 6 🆙
🇵🇾 Paraguai: 4
🇨🇴 Colômbia: 4
🇦🇷 Argentina: 4
🇺🇾 Uruguai: 4
🇪🇨 Equador: 2
Opiniões? 😳😳 pic.twitter.com/LMpKhREVkB
RECORDE NEGATIVO!— R10 Score (@R10Score) September 10, 2025
Os 28 pontos conquistados pelo Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2026 representam a menor pontuação na competição desde a adoção do formato de pontos corridos, em 1998. 😳😳 pic.twitter.com/QyaVleO2dS
