  ФОТО. Звезду Реала поймали за любопытным занятием. Вирусный кадр с отдыха
10 сентября 2025, 02:41 | Обновлено 10 сентября 2025, 07:02
ФОТО. Звезду Реала поймали за любопытным занятием. Вирусный кадр с отдыха

Джуд Беллингем готовится к возвращению в строй с полным комфортом

X. Джуд Беллингем и Эшлин Кастро

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал героем вирусной публикации в соцсети X.

Как известно, 22-летний англичанин продолжает свое восстановление после травмы плеча.

Футболист помимо рабочего процесса по восстановлению, много времени проводит со своей девушкой Эшлин Кастро.

Недавно папарацци запечатлили парочку на одном из мировых курортов и в очень любопытном положении.

Футбольные болельщики шутили и писали, что у Джуда восстановление проходит на высшем уровне.

