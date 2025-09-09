ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После поединка группа игроков национальной сборной Украины подошла к гостевому сектору стадиона, чтобы пообщаться с болельщиками. На видео трудно разобрать, о чем говорили игроки и фанаты, но можно увидеть, кто из футболистов все-таки подошел к зрителям.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позорного поражения в отборе ЧМ