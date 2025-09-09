Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 22:07 |
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ

Футболисты подошли к трибунам после ничьей с Азербайджаном

ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
УАФ

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После поединка группа игроков национальной сборной Украины подошла к гостевому сектору стадиона, чтобы пообщаться с болельщиками. На видео трудно разобрать, о чем говорили игроки и фанаты, но можно увидеть, кто из футболистов все-таки подошел к зрителям.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позорного поражения в отборе ЧМ

Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Георгий Судаков Азербайджан - Украина видео Николай Матвиенко Артем Довбик Иван Калюжный Егор Ярмолюк Георгий Бущан Анатолий Трубин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
