Турция
09 сентября 2025, 19:54 |
Сикан прокомментировал слухи об уходе из Трабзонспора

Украинский нападающий готов рассмотреть предложения

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан прокомментировал слухи о своем желании уйти из клуба:

«Открыт к предложениям просто. Менять клуб нет прямого желания. Если просто какие-то клубы заинтересованы в мне, то я всегда открыт к переговорам, ничего больше. Я полностью доволен в клубе. В отношениях с тренером все в порядке».

Сикан перешел в «Трабзонспор» в январе 2025 года, однако так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе. В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
