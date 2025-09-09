Сикан прокомментировал слухи об уходе из Трабзонспора

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан прокомментировал слухи о своем желании уйти из клуба:

«Открыт к предложениям просто. Менять клуб нет прямого желания. Если просто какие-то клубы заинтересованы в мне, то я всегда открыт к переговорам, ничего больше. Я полностью доволен в клубе. В отношениях с тренером все в порядке».

Сикан перешел в «Трабзонспор» в январе 2025 года, однако так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе. В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.