Скандальный экс-легионер ЛНЗ нашел новый клуб в Европе
Фрэнсис Момо продолжит карьеру в Швейцарии
Нигерийский форвард Фрэнсис Момо, неожиданно покинувший расположение черкасского ЛНЗ после публичной критики от Виталия Пономарева, нашел новый клуб.
Как стало известно Sport.ua, нигериец на правах свободного агента перебрался в чемпионат Швейцарии, где будет выступать за местный ФК Винтертур, выступающий в швейцарской Суперлиге.
Нигериец подписал контракт со швейцарским клубом на два года – до завершения сезона 2026/27. О финансовых аспектах личного соглашения Момо со швейцарским клубом не сообщается.
После матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги, где «фиолетовые» потерпели неожиданное домашнее поражение от ровного «Вереса» (0:2), коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев публично раскритиковал нигерийца за слабую игру.
