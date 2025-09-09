Скандальный экс-легионер ЛНЗ нашел новый клуб в Европе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 16:32 |
Фрэнсис Момо продолжит карьеру в Швейцарии

ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо, неожиданно покинувший расположение черкасского ЛНЗ после публичной критики от Виталия Пономарева, нашел новый клуб.

Как стало известно Sport.ua, нигериец на правах свободного агента перебрался в чемпионат Швейцарии, где будет выступать за местный ФК Винтертур, выступающий в швейцарской Суперлиге.

Нигериец подписал контракт со швейцарским клубом на два года – до завершения сезона 2026/27. О финансовых аспектах личного соглашения Момо со швейцарским клубом не сообщается.

После матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги, где «фиолетовые» потерпели неожиданное домашнее поражение от ровного «Вереса» (0:2), коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев публично раскритиковал нигерийца за слабую игру.

