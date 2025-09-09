Скандальный экс-легионер ЛНЗ нашел новый клуб в Европе

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо, неожиданно покинувший расположение черкасского ЛНЗ после публичной критики от Виталия Пономарева, нашел новый клуб.

Как стало известно Sport.ua, нигериец на правах свободного агента перебрался в чемпионат Швейцарии, где будет выступать за местный ФК Винтертур, выступающий в швейцарской Суперлиге.

Нигериец подписал контракт со швейцарским клубом на два года – до завершения сезона 2026/27. О финансовых аспектах личного соглашения Момо со швейцарским клубом не сообщается.

После матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги, где «фиолетовые» потерпели неожиданное домашнее поражение от ровного «Вереса» (0:2), коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев публично раскритиковал нигерийца за слабую игру.