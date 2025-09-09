Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем
Австралийский специалист Ангелос Постекоглу договорился о сотрудничестве с клубом Премьер-лиги
Известный австралийский тренер, бывший наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить «Ноттингем Форрест». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Бен Джейкобс.
В ночь на 9 сентября пресс-служба «лесников» официально объявила о прекращении сотрудничества с португальским специалистом Нуну Эшпириту Санту, который возглавлял команду с декабря 2023 года.
По информации источника, Постекоглу провел успешные переговоры с руководством «Ноттингема», в ходе которых стороны договорились об условиях личного контракта. В ближайшее время австралиец прилетит в Англию, где встретится с командой и приступит к выполнению своих обязанностей.
Ангелос ранее возглавлял «Тоттенхэм», с которым работал с 2023 по 2025 год. Во главе «шпор» 60-летний специалист выиграл Лигу Европы, однако из-за разногласий с президентом клуба покинул свою должность 6 июня.
13 сентября состоится первый матч «Ноттингема» под руководством Постеколу – соперником станет лондонский «Арсенал».
🚨 Ange Postecoglou to be confirmed as Nottingham Forest head coach imminently after Nuno Espirito Santo departure. 60yo Australian will lead #NFFC for Saturday’s trip to Arsenal - joined by a number of staff worked with at Tottenham Hotspur @TheAthleticFC https://t.co/zOaGI5pzkO— David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025
