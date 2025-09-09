Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем
Англия
Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем

Австралийский специалист Ангелос Постекоглу договорился о сотрудничестве с клубом Премьер-лиги

Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Известный австралийский тренер, бывший наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить «Ноттингем Форрест». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Бен Джейкобс.

В ночь на 9 сентября пресс-служба «лесников» официально объявила о прекращении сотрудничества с португальским специалистом Нуну Эшпириту Санту, который возглавлял команду с декабря 2023 года.

По информации источника, Постекоглу провел успешные переговоры с руководством «Ноттингема», в ходе которых стороны договорились об условиях личного контракта. В ближайшее время австралиец прилетит в Англию, где встретится с командой и приступит к выполнению своих обязанностей.

Ангелос ранее возглавлял «Тоттенхэм», с которым работал с 2023 по 2025 год. Во главе «шпор» 60-летний специалист выиграл Лигу Европы, однако из-за разногласий с президентом клуба покинул свою должность 6 июня.

13 сентября состоится первый матч «Ноттингема» под руководством Постеколу – соперником станет лондонский «Арсенал».

Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Alehandro
Тобто Зіну брав один тренер і тупо одразу прийшов інший... ну, таке. Дуже ймовірно, що перейшов з банки на банку...
