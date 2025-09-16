Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Хет-трики в Черновцах и Одессе, полубисиклета в Хмельницком
Украина. Первая лига
16 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:40
176
0

Первая лига. Хет-трики в Черновцах и Одессе, полубисиклета в Хмельницком

Обзор матчей 6-го тура Первой лиги

16 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:40
176
0
Первая лига. Хет-трики в Черновцах и Одессе, полубисиклета в Хмельницком
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

Все самое интересное, что было в шестом туре Первой лиги – в нашем обзоре.

Штрафной тура

«Феникс-Мариуполь» обыграл со счетом 1:0 «Левый Берег». Победным голом на 59-й минуте отличился Руслан Буряк. Опытный Андрей Богданов качественно исполнил штрафной удар, а форвард приазовцев красиво в падении перенаправил мяч в ворота «Левого Берега». Этот гол получился очень красивым и заодно победным для «Феникс-Мариуполя».

Вратарь тура

В этом же матче на 76-й минуте «Левый Берег» заработал пенальти, который подошел исполнять Руслан Дедух. Капитан киевской команды пробил в правый от себя угол, но голкипер хозяев Виталий Жупанский в прыжке эффектно словил мяч и зафиксировал его в руках! Таким образом, вратарь мариупольской команды также стал одним из главных героев этой встречи.

«Второй этаж» тура

В матче «Подолье» – «Пробий» была зафиксирована ничья 1:1. На 33-й минуте Иван Билый классно головой забил в ворота хмельницкой команды. Владислав Фелипович подошел подавать угловой и навесил мяч в штрафную. В итоге мяч головой на дальнюю штангу перевел Игорь Гук. В нужное время в нужном месте оказался Билый, который также головой отправил мяч в сетку!

Гол тура

В этом же поединке, возможно, был самый красивый гол тура. В начале второго тайма мяч после удара от Владимира Рудюка попал в штангу и укатился в сторону лицевой линии. Но Рудюк доиграл эпизод. Владимир побежал за мячом, догнал его и навесил в сторону ворот. Евгений Профатило караулил у ворот и полубисиклетой в падении отправил круглого в ворота гостей. Этот гол получился очень эффектным, а также он позволил подопечным Сергея Ковальца сыграть в этом поединке вничью 1:1.

Голеадор тура

«Буковина» на своем поле разгромила «Чернигов» со счетом 4:1. За черновицкую команду тремя голами в этой встрече отличился Богдан Бойчук. Капитан коллектива из Черновцов помог «Буковине» уверенно победить, а также с пятью забитыми мячами вышел на первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги. Отметим, что за «Чернигов» голом отличился Вячеслав Койдан, у которого уже четыре точных удара в этом сезоне.

«Буковина» с 14 баллами находится на втором мест е в Первой лиге.

ФК Буковина. Богдан Бойчук

Желтая карточка тура

Уже на 25-й секунде матча «Металлист» – «Прикарпатье» (2:2) полузащитник команды из Ивано-Франковска Александр Радульский получил желтую карточку. В самом начале встречи он пошел в подкат против Петра Луцива и за этот эпизод арбитр сделал ему предупреждение.

Камбэк тура

«Металлист» после голов Даниила Кайдалова и Александра Цвиренко вел со счетом 2:0 в поединке с «Прикарпатьем». Но команда из Ивано-Франковска сумела отыграться под самый занавес матча. Сделали это Андрей Хома на 86-й минуте, а также Василий Француз, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Как итог, в поединке была зафиксирована ничья 2:2.

Голы-красавцы тура

«Нива» выиграла у «Виктории» со счетом 2:1. В первом тайме за тернопольскую команду эффектными голами с дальней дистанции отличились Марьян Мысык и Юрий Тлумак. Как итог, этих красивых голов в первом тайме команде из Тернополя хватило для того, чтобы оформить победу.

Победа тура

«Черноморец» на своем поле уверенно со счетом 3:0 выиграл у «Металлурга». Хет-триком в составе одесситов отличился Алексей Хобленко, который забивал мячи с 61-й минуты по 72-ю. Таким образом, нападающий «моряков», который почувствовал вкус голов, помог своей команде взять три очка, а также с четырьмя точными ударами включился в гонку лучших снайперов Первой лиги.

Отметим, что эта победа позволила «Черноморцу» с 16 очками закрепиться на лидирующей позиции в Первой лиге.

«Засуха» тура

Нулевые ничьи были зафиксированы в поединках «Ворскла» – «Агробизнес» и ЮКСА – «Ингулец».

Чего ждать?

Центральными матчами 7-го тура будут поединки «Ингулец» – «Черноморец» и «Левый Берег» – «Буковина». Что касается других недавних участников УПЛ, то «Ворскла» сыграет на выезде с ФК «Пробий», а «Металлист» также на чужом поле встретится с «Черниговом».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Черноморец 6 5 1 0 11 - 0 20.09.25 15:00 Ингулец - Черноморец13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец 16
2 Буковина 6 4 2 0 12 - 5 22.09.25 15:00 Левый берег - Буковина12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес 14
3 Ингулец 6 3 3 0 12 - 4 20.09.25 15:00 Ингулец - Черноморец14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец 12
4 Агробизнес 6 3 3 0 5 - 1 19.09.25 15:00 Агробизнес - ЮКСА14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес 12
5 Нива Тернополь 6 3 2 1 7 - 7 22.09.25 15:00 Прикарпатье - Нива Тернополь13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп 11
6 Левый берег 5 3 0 2 7 - 6 22.09.25 15:00 Левый берег - Буковина11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 9
7 Ворскла 6 2 2 2 5 - 5 20.09.25 15:00 Пробий - Ворскла14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА 8
8 ЮКСА 6 2 2 2 4 - 4 19.09.25 15:00 Агробизнес - ЮКСА14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА 8
9 Прикарпатье 6 2 1 3 8 - 9 22.09.25 15:00 Прикарпатье - Нива Тернополь13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье 7
10 Феникс-Мариуполь 6 2 1 3 3 - 6 21.09.25 18:00 Металлург Зп - Феникс-Мариуполь11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье 7
11 Виктория 6 2 0 4 5 - 9 21.09.25 15:00 Виктория - Подолье13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория 6
12 Пробий 6 1 2 3 8 - 11 20.09.25 15:00 Пробий - Ворскла12.09.25 Подолье 1:1 Пробий05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь30.08.25 Металлист 1:1 Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий 5
13 Металлург Зп 5 1 1 3 2 - 8 21.09.25 18:00 Металлург Зп - Феникс-Мариуполь13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп 4
14 Чернигов 5 1 0 4 5 - 8 21.09.25 15:00 Чернигов - Металлист12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 3
15 Металлист 5 0 2 3 4 - 7 21.09.25 15:00 Чернигов - Металлист13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Металлист 1:1 Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец 2
16 Подолье 6 0 2 4 4 - 12 21.09.25 15:00 Виктория - Подолье12.09.25 Подолье 1:1 Пробий06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец 2
Полная таблица

По теме:
Хачериди пояснил, почему подписал контракт с Черноморцем
Василий КОБИН: «Ставим перед собой высокие задачи»
Ракицкий назвал условие, при котором будет вынужден завершить карьеру
обзор тура Первой лиги Первая лига Украины
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон
Футбол | 16 сентября 2025, 14:19 0
50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон
50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон

«Бернли» вспомнил сезон 2021/22.

Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15 сентября 2025, 15:47 34
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»

Вряд ли стоит лепить «футбольную золушку» из киприотов, выбивших «Динамо». И вот почему…

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Футбол | 16.09.2025, 09:11
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Футбол | 16.09.2025, 00:17
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 10
Футбол
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
14.09.2025, 17:31 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем