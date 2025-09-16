Первая лига. Хет-трики в Черновцах и Одессе, полубисиклета в Хмельницком

Все самое интересное, что было в шестом туре Первой лиги – в нашем обзоре.

Штрафной тура

«Феникс-Мариуполь» обыграл со счетом 1:0 «Левый Берег». Победным голом на 59-й минуте отличился Руслан Буряк. Опытный Андрей Богданов качественно исполнил штрафной удар, а форвард приазовцев красиво в падении перенаправил мяч в ворота «Левого Берега». Этот гол получился очень красивым и заодно победным для «Феникс-Мариуполя».

Вратарь тура

В этом же матче на 76-й минуте «Левый Берег» заработал пенальти, который подошел исполнять Руслан Дедух. Капитан киевской команды пробил в правый от себя угол, но голкипер хозяев Виталий Жупанский в прыжке эффектно словил мяч и зафиксировал его в руках! Таким образом, вратарь мариупольской команды также стал одним из главных героев этой встречи.

«Второй этаж» тура

В матче «Подолье» – «Пробий» была зафиксирована ничья 1:1. На 33-й минуте Иван Билый классно головой забил в ворота хмельницкой команды. Владислав Фелипович подошел подавать угловой и навесил мяч в штрафную. В итоге мяч головой на дальнюю штангу перевел Игорь Гук. В нужное время в нужном месте оказался Билый, который также головой отправил мяч в сетку!

Гол тура

В этом же поединке, возможно, был самый красивый гол тура. В начале второго тайма мяч после удара от Владимира Рудюка попал в штангу и укатился в сторону лицевой линии. Но Рудюк доиграл эпизод. Владимир побежал за мячом, догнал его и навесил в сторону ворот. Евгений Профатило караулил у ворот и полубисиклетой в падении отправил круглого в ворота гостей. Этот гол получился очень эффектным, а также он позволил подопечным Сергея Ковальца сыграть в этом поединке вничью 1:1.

Голеадор тура

«Буковина» на своем поле разгромила «Чернигов» со счетом 4:1. За черновицкую команду тремя голами в этой встрече отличился Богдан Бойчук. Капитан коллектива из Черновцов помог «Буковине» уверенно победить, а также с пятью забитыми мячами вышел на первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги. Отметим, что за «Чернигов» голом отличился Вячеслав Койдан, у которого уже четыре точных удара в этом сезоне.

«Буковина» с 14 баллами находится на втором мест е в Первой лиге.

ФК Буковина. Богдан Бойчук

Желтая карточка тура

Уже на 25-й секунде матча «Металлист» – «Прикарпатье» (2:2) полузащитник команды из Ивано-Франковска Александр Радульский получил желтую карточку. В самом начале встречи он пошел в подкат против Петра Луцива и за этот эпизод арбитр сделал ему предупреждение.

Камбэк тура

«Металлист» после голов Даниила Кайдалова и Александра Цвиренко вел со счетом 2:0 в поединке с «Прикарпатьем». Но команда из Ивано-Франковска сумела отыграться под самый занавес матча. Сделали это Андрей Хома на 86-й минуте, а также Василий Француз, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Как итог, в поединке была зафиксирована ничья 2:2.

Голы-красавцы тура

«Нива» выиграла у «Виктории» со счетом 2:1. В первом тайме за тернопольскую команду эффектными голами с дальней дистанции отличились Марьян Мысык и Юрий Тлумак. Как итог, этих красивых голов в первом тайме команде из Тернополя хватило для того, чтобы оформить победу.

Победа тура

«Черноморец» на своем поле уверенно со счетом 3:0 выиграл у «Металлурга». Хет-триком в составе одесситов отличился Алексей Хобленко, который забивал мячи с 61-й минуты по 72-ю. Таким образом, нападающий «моряков», который почувствовал вкус голов, помог своей команде взять три очка, а также с четырьмя точными ударами включился в гонку лучших снайперов Первой лиги.

Отметим, что эта победа позволила «Черноморцу» с 16 очками закрепиться на лидирующей позиции в Первой лиге.

«Засуха» тура

Нулевые ничьи были зафиксированы в поединках «Ворскла» – «Агробизнес» и ЮКСА – «Ингулец».

Чего ждать?

Центральными матчами 7-го тура будут поединки «Ингулец» – «Черноморец» и «Левый Берег» – «Буковина». Что касается других недавних участников УПЛ, то «Ворскла» сыграет на выезде с ФК «Пробий», а «Металлист» также на чужом поле встретится с «Черниговом».