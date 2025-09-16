Первая лига. Хет-трики в Черновцах и Одессе, полубисиклета в Хмельницком
Обзор матчей 6-го тура Первой лиги
Все самое интересное, что было в шестом туре Первой лиги – в нашем обзоре.
Штрафной тура
«Феникс-Мариуполь» обыграл со счетом 1:0 «Левый Берег». Победным голом на 59-й минуте отличился Руслан Буряк. Опытный Андрей Богданов качественно исполнил штрафной удар, а форвард приазовцев красиво в падении перенаправил мяч в ворота «Левого Берега». Этот гол получился очень красивым и заодно победным для «Феникс-Мариуполя».
Вратарь тура
В этом же матче на 76-й минуте «Левый Берег» заработал пенальти, который подошел исполнять Руслан Дедух. Капитан киевской команды пробил в правый от себя угол, но голкипер хозяев Виталий Жупанский в прыжке эффектно словил мяч и зафиксировал его в руках! Таким образом, вратарь мариупольской команды также стал одним из главных героев этой встречи.
«Второй этаж» тура
В матче «Подолье» – «Пробий» была зафиксирована ничья 1:1. На 33-й минуте Иван Билый классно головой забил в ворота хмельницкой команды. Владислав Фелипович подошел подавать угловой и навесил мяч в штрафную. В итоге мяч головой на дальнюю штангу перевел Игорь Гук. В нужное время в нужном месте оказался Билый, который также головой отправил мяч в сетку!
Гол тура
В этом же поединке, возможно, был самый красивый гол тура. В начале второго тайма мяч после удара от Владимира Рудюка попал в штангу и укатился в сторону лицевой линии. Но Рудюк доиграл эпизод. Владимир побежал за мячом, догнал его и навесил в сторону ворот. Евгений Профатило караулил у ворот и полубисиклетой в падении отправил круглого в ворота гостей. Этот гол получился очень эффектным, а также он позволил подопечным Сергея Ковальца сыграть в этом поединке вничью 1:1.
Голеадор тура
«Буковина» на своем поле разгромила «Чернигов» со счетом 4:1. За черновицкую команду тремя голами в этой встрече отличился Богдан Бойчук. Капитан коллектива из Черновцов помог «Буковине» уверенно победить, а также с пятью забитыми мячами вышел на первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги. Отметим, что за «Чернигов» голом отличился Вячеслав Койдан, у которого уже четыре точных удара в этом сезоне.
«Буковина» с 14 баллами находится на втором мест е в Первой лиге.
Желтая карточка тура
Уже на 25-й секунде матча «Металлист» – «Прикарпатье» (2:2) полузащитник команды из Ивано-Франковска Александр Радульский получил желтую карточку. В самом начале встречи он пошел в подкат против Петра Луцива и за этот эпизод арбитр сделал ему предупреждение.
Камбэк тура
«Металлист» после голов Даниила Кайдалова и Александра Цвиренко вел со счетом 2:0 в поединке с «Прикарпатьем». Но команда из Ивано-Франковска сумела отыграться под самый занавес матча. Сделали это Андрей Хома на 86-й минуте, а также Василий Француз, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Как итог, в поединке была зафиксирована ничья 2:2.
Голы-красавцы тура
«Нива» выиграла у «Виктории» со счетом 2:1. В первом тайме за тернопольскую команду эффектными голами с дальней дистанции отличились Марьян Мысык и Юрий Тлумак. Как итог, этих красивых голов в первом тайме команде из Тернополя хватило для того, чтобы оформить победу.
Победа тура
«Черноморец» на своем поле уверенно со счетом 3:0 выиграл у «Металлурга». Хет-триком в составе одесситов отличился Алексей Хобленко, который забивал мячи с 61-й минуты по 72-ю. Таким образом, нападающий «моряков», который почувствовал вкус голов, помог своей команде взять три очка, а также с четырьмя точными ударами включился в гонку лучших снайперов Первой лиги.
Отметим, что эта победа позволила «Черноморцу» с 16 очками закрепиться на лидирующей позиции в Первой лиге.
«Засуха» тура
Нулевые ничьи были зафиксированы в поединках «Ворскла» – «Агробизнес» и ЮКСА – «Ингулец».
Чего ждать?
Центральными матчами 7-го тура будут поединки «Ингулец» – «Черноморец» и «Левый Берег» – «Буковина». Что касается других недавних участников УПЛ, то «Ворскла» сыграет на выезде с ФК «Пробий», а «Металлист» также на чужом поле встретится с «Черниговом».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Черноморец
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|20.09.25 15:00 Ингулец - Черноморец13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец
|16
|2
|Буковина
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|22.09.25 15:00 Левый берег - Буковина12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес
|14
|3
|Ингулец
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|20.09.25 15:00 Ингулец - Черноморец14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|12
|4
|Агробизнес
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|19.09.25 15:00 Агробизнес - ЮКСА14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес
|12
|5
|Нива Тернополь
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|22.09.25 15:00 Прикарпатье - Нива Тернополь13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|11
|6
|Левый берег
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|22.09.25 15:00 Левый берег - Буковина11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|9
|7
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|20.09.25 15:00 Пробий - Ворскла14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА
|8
|8
|ЮКСА
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|19.09.25 15:00 Агробизнес - ЮКСА14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА
|8
|9
|Прикарпатье
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|22.09.25 15:00 Прикарпатье - Нива Тернополь13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье
|7
|10
|Феникс-Мариуполь
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|21.09.25 18:00 Металлург Зп - Феникс-Мариуполь11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье
|7
|11
|Виктория
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|21.09.25 15:00 Виктория - Подолье13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория
|6
|12
|Пробий
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|20.09.25 15:00 Пробий - Ворскла12.09.25 Подолье 1:1 Пробий05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь30.08.25 Металлист 1:1 Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий
|5
|13
|Металлург Зп
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|21.09.25 18:00 Металлург Зп - Феникс-Мариуполь13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|4
|14
|Чернигов
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|21.09.25 15:00 Чернигов - Металлист12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|15
|Металлист
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|21.09.25 15:00 Чернигов - Металлист13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Металлист 1:1 Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|2
|16
|Подолье
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|21.09.25 15:00 Виктория - Подолье12.09.25 Подолье 1:1 Пробий06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец
|2
