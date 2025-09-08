Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 20:43 |
Бывший тренер – о действиях Артема в матче против Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный оценил действия Артема Довбика в матче Украина – Франция (0:2).

«Был эпизод, когда он получил хорошую передачу и мог идти один на один, в такой же манере, как перед вторым голом Мбаппе. Тот развернулся, быстро убежал – и забил мяч, который сломал нашу надежду на положительный результат. Так вот, о Довбике. Он принял мяч на второй передаче, затем перешел на первую и на нулевую. После чего отдал пас назад.

Казалось бы, у Довбика и Мбаппе два одинаковых эпизода, но каждый из них действовал в нем совершенно по-разному. Манеры действий у каждого разные. Зачем было Довбику сохранять мяч, когда он находился в тридцати метрах от ворот. Обойди защитника – если потеряешь мяч, то есть кому подстраховать, ведь есть игроки среднего и заднего звеньев», – отметил Кварцяный.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kosta
Тому що Довбик не Мбапе вот і різниця
Ответить
+4
u6464u
тому що у Франції. не такі захисники як Забарний .
Ответить
0
