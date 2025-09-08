Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный оценил действия Артема Довбика в матче Украина – Франция (0:2).

«Был эпизод, когда он получил хорошую передачу и мог идти один на один, в такой же манере, как перед вторым голом Мбаппе. Тот развернулся, быстро убежал – и забил мяч, который сломал нашу надежду на положительный результат. Так вот, о Довбике. Он принял мяч на второй передаче, затем перешел на первую и на нулевую. После чего отдал пас назад.

Казалось бы, у Довбика и Мбаппе два одинаковых эпизода, но каждый из них действовал в нем совершенно по-разному. Манеры действий у каждого разные. Зачем было Довбику сохранять мяч, когда он находился в тридцати метрах от ворот. Обойди защитника – если потеряешь мяч, то есть кому подстраховать, ведь есть игроки среднего и заднего звеньев», – отметил Кварцяный.