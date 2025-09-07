7 сентября сборная Германии проводит матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Северной Ирландии.

Встреча проходит на Рейн Энерги Штадион в Кельне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

На 72-й минуте немецкий полузащитник Флориан Вирц отличился красивым голом прямым ударом со штрафного, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

ВИДЕО. Вирц забил в ворота Северной Ирландии прямым ударом со штрафного