ВИДЕО. Вирц забил в ворота Северной Ирландии прямым ударом со штрафного
Хавбек отличился суперголом на 72-й минуте
7 сентября сборная Германии проводит матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Северной Ирландии.
Встреча проходит на Рейн Энерги Штадион в Кельне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 72-й минуте немецкий полузащитник Флориан Вирц отличился красивым голом прямым ударом со штрафного, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.
ВИДЕО. Вирц забил в ворота Северной Ирландии прямым ударом со штрафного
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке
Британец выделил Мозеса Итауму