ВИДЕО. Вирц забил в ворота Северной Ирландии прямым ударом со штрафного

Чемпионат мира
Хавбек отличился суперголом на 72-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

7 сентября сборная Германии проводит матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Северной Ирландии.

Встреча проходит на Рейн Энерги Штадион в Кельне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте немецкий полузащитник Флориан Вирц отличился красивым голом прямым ударом со штрафного, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

