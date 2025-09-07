Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины рассказал о козырях в матче с Азербайджаном
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 14:56 | Обновлено 07 сентября 2025, 14:57
198
0

Игорь Жабченко оценил шансы Украины на старте отбора ЧМ-2026

УАФ

Бывший футболист национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на очередной матч отборочного цикла чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Украины, который состоится 9 сентября в Баку.

«Во время спаренных матчей большое значение имеет восстановительный процесс. То, что нашему следующему сопернику – азербайджанцам – пришлось преодолевать многометровый перелет в Исландию и обратно, дает определенное преимущество украинской сборной. Однако, на мой взгляд, оно несущественное.

Я считаю, что нашим ребятам поможет склонить чашу весов в свою сторону лучшая организация игры и более высокий индивидуальный мастерство, хотя следует признать, что игроки украинской сборной прогрессируют не так быстро, как хотелось бы.

Также неприятно, что наша команда вновь столкнулась с серьезными кадровыми потерями, что негативно сказывается на остроте конкуренции за место в стартовом составе. Тем не менее, преимущество в классе должно, в конечном счете, дать о себе знать.

Мой прогноз: 2:1 – в пользу Украины».

Ранее стало известно, кто рассудит матч между Украиной и Азербайджаном.

По теме:
Сборная Азербайджана потеряла игрока перед игрой с Украиной
беларусь – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Стало известно, кто рассудит матч между Украиной и Азербайджаном
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Игорь Жабченко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
