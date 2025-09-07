Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 10-кратный чемпион Бельгии хочет подписать экс-игрока сборной Украины
Бельгия
07 сентября 2025, 13:43 |
10-кратный чемпион Бельгии хочет подписать экс-игрока сборной Украины

Эдуард Соболь может сменить «Страсбург» на «Стандард»

10-кратный чемпион Бельгии хочет подписать экс-игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Льежский «Стандард» интересуется украинским левым защитником французского «Страсбурга» Эдуардом Соболем, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, в настоящее время ведутся переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Эдуард Соболь сыграл 10 матчей в чемпионате Франции, но в целом провел на поле только 86 минут и не отличился ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины (29 матчей) в 900 тысяч евро.

Ранее на позицию Эдуарда Соболя «Страсбург» подписал Бена Чилуэлла.

Эдуард Соболь Страсбург Стандард трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Бельгии по футболу Саша Тавольери
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
