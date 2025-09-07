10-кратный чемпион Бельгии хочет подписать экс-игрока сборной Украины

Льежский «Стандард» интересуется украинским левым защитником французского «Страсбурга» Эдуардом Соболем, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, в настоящее время ведутся переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Эдуард Соболь сыграл 10 матчей в чемпионате Франции, но в целом провел на поле только 86 минут и не отличился ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины (29 матчей) в 900 тысяч евро.

Ранее на позицию Эдуарда Соболя «Страсбург» подписал Бена Чилуэлла.