Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
Мек остается в Гремио
Шахтер в последние дни трансферного окна пытался подписать перспективного атакующего хавбека Гремио Габриэля Мека, однако договориться о трансфере не удалось.
Известно, что украинский клуб был готов заплатить 15 миллионов евро, однако Гремио хотел получить не менее 20 миллионов. В Шахтере изначально понимали, что переговоры будут сложными.
Сообщается, что Челси вел 17-летнего игрока и предложил 24 миллиона евро, однако затем передумал и убрал предложение.
В лондонском клубе решили, что игрок в плане техники и общего таланта им не подойдет.
