  Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
06 сентября 2025, 21:55
Мек остается в Гремио

06 сентября 2025, 21:55
Globo. Габриэль Мек

Шахтер в последние дни трансферного окна пытался подписать перспективного атакующего хавбека Гремио Габриэля Мека, однако договориться о трансфере не удалось.

Известно, что украинский клуб был готов заплатить 15 миллионов евро, однако Гремио хотел получить не менее 20 миллионов. В Шахтере изначально понимали, что переговоры будут сложными.

Сообщается, что Челси вел 17-летнего игрока и предложил 24 миллиона евро, однако затем передумал и убрал предложение.

В лондонском клубе решили, что игрок в плане техники и общего таланта им не подойдет.

Иван Зинченко Источник: Globoesporte
