Чемпионат мира
06 сентября 2025, 16:20 | Обновлено 06 сентября 2025, 16:29
«Вы себя уважаете?». СМИ уничтожили тренера сборной Азербайджана

Сантуш сам уходить не собирается

«Вы себя уважаете?». СМИ уничтожили тренера сборной Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Сборная Азербайджана, которой 9 сентября принимать сборную Украины в матче отбора ЧМ-2026, вчера проиграла Исландии со счетом 0:5.

Стоит отметить, что местные журналисты своими вопросами буквально уничтожили известного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша.

– Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?
– Нет.

– Думаете об отставке?
– Нет.

– В чем причина?
– У меня есть контракт.

– Команда с вами опустилась в Дивизион D Лиги наций, сегодня проиграли Исландии с разгромным счетом. Вы не хотите уходить, и как вы перевариваете это? Неужели ждете, чтобы вас уволили и дали компенсацию? У вас нет уважения к себе?
– У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.

– Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего не осталось. До каких пор будете терпеть это?
– АФФА будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.

– Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?
– В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.

– АФФА ждет от вас отставки…
– Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос.

По теме:
Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Гаттузо ударил игроков сборной Италии в перерыве матча с Эстонией
Маркевич раскритиковал Судакова и защитил Забарного после матча сборной
Фернанду Сантуш сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Azerisport.com
fifa2020
Сантуш можна замінити на Ребров!
Павло
Йому Сірожа Ребров конспект писав 
