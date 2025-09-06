«Вы себя уважаете?». СМИ уничтожили тренера сборной Азербайджана
Сантуш сам уходить не собирается
Сборная Азербайджана, которой 9 сентября принимать сборную Украины в матче отбора ЧМ-2026, вчера проиграла Исландии со счетом 0:5.
Стоит отметить, что местные журналисты своими вопросами буквально уничтожили известного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша.
– Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?
– Нет.
– Думаете об отставке?
– Нет.
– В чем причина?
– У меня есть контракт.
– Команда с вами опустилась в Дивизион D Лиги наций, сегодня проиграли Исландии с разгромным счетом. Вы не хотите уходить, и как вы перевариваете это? Неужели ждете, чтобы вас уволили и дали компенсацию? У вас нет уважения к себе?
– У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.
– Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего не осталось. До каких пор будете терпеть это?
– АФФА будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.
– Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?
– В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.
– АФФА ждет от вас отставки…
– Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос.
