Владислав ВОЙЦЕХОВСКИЙ: «Списывать все только на невезение не имеем права»
Игрок «Ворсклы» поделился ожиданиями от матча с «Ингульцом»
В воскресенье, 7 сентября, в матче пятого тура Первой лиги «Ворскла» на выезде сыграет с «Ингульцом». Ожиданиями от матча поделился один из лидеров полтавского клуба Владислав Войцеховский.
– Влад, подготовка к следующей игре уже началась, или все еще анализируете прошлый поединок?
– Нет, что было – это было. Проанализировали и забыли. Нет времени топтаться на месте. Хотя, конечно, досадно, что не завоевали очки в домашней игре.
– Сугубо с игровой точки зрения на все так плохо было будто бы с «Металлургом», поэтому и трое представителей команды в символической сборной тура не зря оказались. Что делать с реализацией?
– Исправлять как можно быстрее. Списывать все только на невезение не имеем права. Будем совершенствовать свое умение. Убежден, с «Ингульцом» будет достаточно шансов, чтобы только воспользоваться этим.
– Качество игры имеет значение сейчас или все же результат на первом месте?
– Имеет всегда. Качество постепенно превращается в определенные достижения. Если честно, пока не хочу акцентировать внимание на каких-то особых моментах подготовки к будущей игре. Будем стараться все свои наработки претворить в результат на поле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Наставник «сине-желтой» команды отметил высокий уровень футболистов соперника