Владислав ВОЙЦЕХОВСКИЙ: «Списывать все только на невезение не имеем права»

В воскресенье, 7 сентября, в матче пятого тура Первой лиги «Ворскла» на выезде сыграет с «Ингульцом». Ожиданиями от матча поделился один из лидеров полтавского клуба Владислав Войцеховский.

– Влад, подготовка к следующей игре уже началась, или все еще анализируете прошлый поединок?

– Нет, что было – это было. Проанализировали и забыли. Нет времени топтаться на месте. Хотя, конечно, досадно, что не завоевали очки в домашней игре.

– Сугубо с игровой точки зрения на все так плохо было будто бы с «Металлургом», поэтому и трое представителей команды в символической сборной тура не зря оказались. Что делать с реализацией?

– Исправлять как можно быстрее. Списывать все только на невезение не имеем права. Будем совершенствовать свое умение. Убежден, с «Ингульцом» будет достаточно шансов, чтобы только воспользоваться этим.

– Качество игры имеет значение сейчас или все же результат на первом месте?

– Имеет всегда. Качество постепенно превращается в определенные достижения. Если честно, пока не хочу акцентировать внимание на каких-то особых моментах подготовки к будущей игре. Будем стараться все свои наработки претворить в результат на поле.