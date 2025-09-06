Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер: «Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом»
Сборная УКРАИНЫ
06 сентября 2025, 14:34 |
178
0

Украинский тренер: «Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом»

Максим Фещук высказал свое мнение об игре против Франции

06 сентября 2025, 14:34 |
178
0
Украинский тренер: «Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом»
УАФ

Украинский тренер Максим Фещук поделился эмоциями после игры национальной команды против сборной Франции, где подопечные Сергея Реброва уступили (0:2).

– Какие впечатления оставило это поражение? Заслуженный результат не повезло ли?

– Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом по классу, по качеству игроков мощная команда, до уровня французов нам еще есть, к чему работать. Игра Украины была не настолько плохой, как сам результат, в том плане, что у нас были очень большие шансы, давили, нагнетали, могли сравнивать счет.

Если смотреть более глобально, более тонко, как Украина получила второй гол? Французы использовали пространство, быстроту, индивидуальное мастерство Мбаппе, трудно с ним справиться, Илья один в один играл с ним. Забарный тоже мог забивать, это просто случай, что он подставил голову, но попал в штангу, там легче было забить, но такое случается, такая футбольная жизнь.

В плане характера ребята молодцы, но, к сожалению, не использовали свои моменты, а французы где-то больше сыграли на классе. Результат прогнозируемый, игра Украины дает надежду, впереди еще есть матчи, – сказал Фещук.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.

По теме:
Экс-защитник сборной: «Франция в первом тайме делала все, что хотела»
Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера в отборе на ЧМ
Ребров рассказал, почему украинской команде было тяжело играть с Францией
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Максим Фещук
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 05 сентября 2025, 19:23 6
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция

Поединок состоится 5 сентября во Вроцлаве и начнется ориентировочно в 21:45 по Киеву

Агент скандального новичка Динамо: «Его хотели и Суркис, и Шовковский»
Футбол | 06 сентября 2025, 13:38 1
Агент скандального новичка Динамо: «Его хотели и Суркис, и Шовковский»
Агент скандального новичка Динамо: «Его хотели и Суркис, и Шовковский»

Кристи Чернодоль рассказал о трансфере Владислава Бленуце в «Динамо»

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05.09.2025, 18:53
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Футбол | 06.09.2025, 11:20
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 18
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 292
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем