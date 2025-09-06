Украинский тренер: «Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом»

Украинский тренер Максим Фещук поделился эмоциями после игры национальной команды против сборной Франции, где подопечные Сергея Реброва уступили (0:2).

– Какие впечатления оставило это поражение? Заслуженный результат не повезло ли?

– Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом по классу, по качеству игроков мощная команда, до уровня французов нам еще есть, к чему работать. Игра Украины была не настолько плохой, как сам результат, в том плане, что у нас были очень большие шансы, давили, нагнетали, могли сравнивать счет.

Если смотреть более глобально, более тонко, как Украина получила второй гол? Французы использовали пространство, быстроту, индивидуальное мастерство Мбаппе, трудно с ним справиться, Илья один в один играл с ним. Забарный тоже мог забивать, это просто случай, что он подставил голову, но попал в штангу, там легче было забить, но такое случается, такая футбольная жизнь.

В плане характера ребята молодцы, но, к сожалению, не использовали свои моменты, а французы где-то больше сыграли на классе. Результат прогнозируемый, игра Украины дает надежду, впереди еще есть матчи, – сказал Фещук.

