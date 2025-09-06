Украинский тренер: «Честно, перед игрой сразу считал Францию фаворитом»
Максим Фещук высказал свое мнение об игре против Франции
Украинский тренер Максим Фещук поделился эмоциями после игры национальной команды против сборной Франции, где подопечные Сергея Реброва уступили (0:2).
– Какие впечатления оставило это поражение? Заслуженный результат не повезло ли?
– Честно, перед игрой сразу считал Францию фаворитом по классу, по качеству игроков мощная команда, до уровня французов нам еще есть, к чему работать. Игра Украины была не настолько плохой, как сам результат, в том плане, что у нас были очень большие шансы, давили, нагнетали, могли сравнивать счет.
Если смотреть более глобально, более тонко, как Украина получила второй гол? Французы использовали пространство, быстроту, индивидуальное мастерство Мбаппе, трудно с ним справиться, Илья один в один играл с ним. Забарный тоже мог забивать, это просто случай, что он подставил голову, но попал в штангу, там легче было забить, но такое случается, такая футбольная жизнь.
В плане характера ребята молодцы, но, к сожалению, не использовали свои моменты, а французы где-то больше сыграли на классе. Результат прогнозируемый, игра Украины дает надежду, впереди еще есть матчи, – сказал Фещук.
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.
