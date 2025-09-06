Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 15:16 | Обновлено 06 сентября 2025, 16:04
Первая лига, 5-й тур. Агробизнес и Подолье назвали стартовые составы

Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность» и начнется в 16:00

Первая лига, 5-й тур. Агробизнес и Подолье назвали стартовые составы
ФК Агробизнес

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Агробизнес» на своем поле примет хмельницкое «Подолье».

«Агробизнес» в новом сезоне Первой лиги пока не пропускал. Команда дважды сыграла вничью 0:0 на выезде, а на своем поле обыграла «Левый Берег» (2:0) и «Металлист» (1:0).

«Подолье» неудачно начало сезон в Первой лиге. В четырех стартовых матчах команда набрала всего одно очко. В предыдущем туре «Подолье» на своем поле со счетом 1:5 проиграло «Ингульцу».

Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Агробизнес Подолье Хмельницкий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
