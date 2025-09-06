Первая лига, 5-й тур. Агробизнес и Подолье назвали стартовые составы

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Агробизнес» на своем поле примет хмельницкое «Подолье».

«Агробизнес» в новом сезоне Первой лиги пока не пропускал. Команда дважды сыграла вничью 0:0 на выезде, а на своем поле обыграла «Левый Берег» (2:0) и «Металлист» (1:0).

«Подолье» неудачно начало сезон в Первой лиге. В четырех стартовых матчах команда набрала всего одно очко. В предыдущем туре «Подолье» на своем поле со счетом 1:5 проиграло «Ингульцу».

Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.