Сборная Марокко разгромила Нигер и квалифицировалась на чемпионат мира
Хозяева поля добыли победу со счетом 5:0
В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира в Африке между сборными Марокко и Нигера.
Встречу принимал «Стадион принца Мулая Абделлаха» в городе Рабат.
Хозяева поля не оставили шансов своему сопернику, разгромив своего соперника со счетом 5:0. Эта победа принесла Марокко путевку на чемпионат мира.
Квалификация чемпионата мира в Африке. Группа E. 6-й тур
Марокко – Нигер – 5:0
Голы: Саибари, 29, 38, Эль Кааби, 51, Игамане, 69, Унаи, 81
Фото матча:
