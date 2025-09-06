Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Марокко разгромила Нигер и квалифицировалась на чемпионат мира
ЧМ. Квалификация. Африка
Марокко
05.09.2025 22:00 – FT 5 : 0
Нигер
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 11:02 | Обновлено 06 сентября 2025, 11:03
Сборная Марокко разгромила Нигер и квалифицировалась на чемпионат мира

Хозяева поля добыли победу со счетом 5:0

Сборная Марокко разгромила Нигер и квалифицировалась на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира в Африке между сборными Марокко и Нигера.

Встречу принимал «Стадион принца Мулая Абделлаха» в городе Рабат.

Хозяева поля не оставили шансов своему сопернику, разгромив своего соперника со счетом 5:0. Эта победа принесла Марокко путевку на чемпионат мира.

Квалификация чемпионата мира в Африке. Группа E. 6-й тур

Марокко – Нигер – 5:0

Голы: Саибари, 29, 38, Эль Кааби, 51, Игамане, 69, Унаи, 81

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

сборная Марокко по футболу сборная Нигера по футболу ЧМ-2026 по футболу Аззедин Унаи Аюб Эль-Кааби
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
