06 сентября 2025, 03:32 |
ФОТО. Девушка звезды сборной Аргентины застала его на измене

Николас Гонсалес угодил в эпицентр скандальной истории

ФОТО. Девушка звезды сборной Аргентины застала его на измене
Instagram. Николас Гонсалес и Палома Сильберберг

Аргентинский полузащитник Николас Гонсалес этим летом изменил не только клуб, но и личную жизнь.

«Ювентус» отдал его в аренду «Атлетико» с опцией выкупа за 33 млн евро, которая будет зависеть от количества матчей под руководством Диего Симеоне. В прошлом сезоне футболист провёл 35 игр за туринцев, забив 5 мячей и сделав 4 результативные передачи.

Однако не менее громкой оказалась история вне поля. В июле Гонсалес расстался со своей девушкой Паломой Сильберберг. В интервью программе A la tarde на América TV девушка рассказала, что благодаря камерам в их общем доме узнала об измене футболиста.

По словам Паломы, когда она прилетела в Буэнос-Айрес, вместо обещанной помощи с багажом Гонсалес находился в компании другой женщины. «Я видела их на видео в гостиной и у бассейна. Это было больно, но необходимо, чтобы поставить точку. Я заблокировала его везде», — призналась девушка.

