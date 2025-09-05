Скандальный легионер покинет чемпионат Украины и перейдет в Чехию

Вингер житомирского «Полесья» и сборной Конго Бени Макуана покинет чемпионат Украины и переберется в Чехию. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Скандальный 22-летний футболист не попал в заявку «волков» на сезон 2025/26, так как главный тренер Руслан Ротань был не заинтересован в услугах игрока. Бени продолжит карьеру в составе ФК «Яблонец» – детали трансфера на данный момент неизвестны.

Макуана перебрался в чемпионат Украины в июле 2023 года, когда перешел из французского «Монпелье» в житомирское «Полесья» за 250 тысяч евро. В прошлом сезоне вингер сначала играл за «волков», потом на правах аренды присоединился к черкасскому ЛНЗ.

В кампании 2024/25 сыграл 12 матчей, в которых забил один гол. Контракт футболиста истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость Бени составляет 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что Макуана неоднократно попадал в различные скандалы, нарушал дисциплину, ссорился с главным тренером ЛНЗ.